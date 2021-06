Video/ Belgio Russia (3-0) gol e highlights: Lukaku, doppietta e dedica a Eriksen

Alla vigilia di Euro 2020 il Belgio era tra le nazionali più accreditate per la vittoria finale, in effetti il successo per 3-0 sulla Russia a San Pietroburgo è un’ulteriore conferma sull’enorme potenziale che può esprimere la squadra del CT Martinez, come ammiriamo nel video Belgio Russia. Che di fatto archivia la pratica già nella prima frazione di gioco grazie agli errori imbarazzanti degli uomini di Cherchesov, in particolare di Semenov che al 10’ aggiusta un cross di Mertens spianando la strada a Lukaku che ha dovuto soltanto preoccuparsi di buttare giù la porta. Il portiere Shunin, che in questo caso aveva ben poche responsabilità, combina invece la frittata quando è passata da poco la mezz’ora, nel tentativo di intercettare un traversone senza troppe pretese di Thorgan Hazard, l’estremo difensore della Dinamo Mosca restituisce il pallone al nuovo entrato Meunier che firma il raddoppio con il tap-in più facile della sua carriera.

A quel punto i diavoli rossi hanno pensato solamente a gestire con i padroni di casa incapaci di creare pericoli dalle parti di Courtois, impegnato solamente da un’incornata senza troppe pretese di Mario Fernandes sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Nella ripresa non accade praticamente nulla, per il punto esclamativo bisogna comunque aspettare l’88’ quando il centravanti dell’Inter semina Diveev e gonfia la rete per il tris, doppietta e premio MVP per lui. Nel recupero la Russia potrebbe segnare il gol della bandiera con l’atalantino Miranchuk che calcia male una punizione dal limite conquistata da Ozdoev atterrato da Boyata appena fuori dall’area di rigore. Potremmo definirla una gara a senso unico? Assolutamente sì, il gruppo B sembra avere già trovato il suo padrone, con la Danimarca che giustamente pensa più alla salute di Eriksen che alla propria classifica, e sinceramente dubitiamo che la Finlandia possa rappresentare un ostacolo insormontabile per i ragazzi capitanati da Vertonghen. CLICCA QUI PER IL VIDEO BELGIO RUSSIA: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO BELGIO RUSSIA 3-0, LE DICHIARAZIONI

Romelu Lukaku star of the match, due gol e una prestazione maiuscola agevolata da una difesa russa troppo permeabile: “Sono molto contento per la vittoria, non è stato facile giocare dopo aver saputo quello che era successo a Christian, l’importante è che stia bene. Ho trascorso un anno e mezzo con lui, gli auguro di riprendersi al più presto, tutti i miei pensieri vanno alla sua famiglia. Per quanto riguarda la partita, voglio soltanto dire che abbiamo fatto davvero una grande prestazione, speriamo di ripeterci nel corso del torneo”.

VIDEO BELGIO RUSSIA 3-0, IL TABELLINO

BELGIO-RUSSIA 3-0 (2-0)

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen (77’ Vermaelen); Castagne (27’ Meunier), Dendoncker, Tielemans; T. Hazard; Mertens (72’ E. Hazard), Lukaku, Carrasco (77’ Praet). All. Roberto Martinez.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Mario Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov (43’ Karavaev); Ozdoev, Barinov (46’ Diveev); Zobnin (63’ Mukhin), Golovin, Kuzyaev (30’ Cheryshev, 63’ Miranchuk); Dzyuba. All. Stanislav Cherchesov.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (SPA).

AMMONITI: Nessuno.

RECUPERO: 4’ pt, 2’ st.

MARCATORI: 10’ e 88’ Lukaku (B), 34’ Meunier (B).



