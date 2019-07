Video/ Belgio Slovenia (72-67): highlights, belghe ai quarti (Europei basket)

Vittoria più che sofferta ieri per la nazionale belga contro la Slovenia nel torneo di qualificazione ai quarti di finale degli Europei di basket femminile 2019. Come si vede ben nel video di Belgio Slovenia, però alla fine è proprio alla ragazze di coach Mestdagh a trovare il pass per la fase finale, vincendo col risultato di 72-67. E’ stata comunque una partita ben viva quella cui abbiamo assistito ieri sera alla Stark Arena di Belgrado: fino all’intervallo lungo infatti le due squadre si sono giocate punto su punto e il ritmo del gioco è rimasto oltre che molto equilibrato anche molto teso. E’ quindi stato negli ultimi due quarti che il Belgio ha provato sia pur con grande difficoltà a prendere il via: nei parziali i distacchi sono minimi, ma pure questi pochi punti sono bastati alle belghe per proseguire il sogno nella competizione continentale. La chiave è stata ancora una volta la forza fisica delle ragazze del coach Mestdagh: la Slovenia lascia quindi il tabellone degli Europei di basket femminile 2019 sia pure con tutti gli onori.

LE STATISTICHE

Volendo ora dare qualche statistica sul match di ieri sera tra Belgio e Slovenia va subito detto che le belghe a Belgrado nel match di qualificazione alla fase finale hanno realizzato 24 canestri realizzati sui 67 provati, con una percentuale al tiro di 38,1%. Inoltre sono stati messi a tabella 48 rimbalzi di cui 8 in attacco e 19 assist. Per le slave il tabellino ci ricorda il 33,3% di efficacia al canestro con 27 centri realizzati su 81 tentativi: ci aggiungiamo anche 43 rimbalzi di cui 2 in attacco e 18 assist.

VIDEO BELGIO SLOVENIA, HIGHLIGHTS





