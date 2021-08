Video/ Benevento Alessandria (4-3): gol e highlights, che show al Vigorito! (Serie B)

VIDEO BENEVENTO ALESSANDRIA (4-3): SHOW E VITTORIA SANNITA

Ecco il video di Benevento Alessandria, valida per la 1^ giornata di Serie B: le due squadre hanno regalato gol e spettacolo al Vigorito, alla fine la vittoria sorride ai sanniti che però hanno dovuto rimontare due volte nel primo tempo, e poi hanno rischiato di farsi recuperare nel finale dai piemontesi, neopromossi ma già assolutamente agguerriti. Partono fortissimo i grigi, che al sesto minuto passano in vantaggio Corazza, bravo ad infilare Paleari con uno splendido pallonetto. La squadra di Longo è gasata, ma dietro balla e rischia grosso quando i padroni di casa attaccano. I giallorossi conquistano un rigore, battuto due volte: sulla prima conclusione di Insigne Pisseri para, mentre nulla può sulla ripetizione. 1-1 e palla al centro. L’Alessandria non si scompone e torna all’attacco con grande forza: Corazza, in forma smagliante, devia in maniera decisiva una spizzata di Arrighini e fa 2-1. Emozioni a non finire a Benevento, dove i padroni di casa la rimettono in equilibrio poco prima dell’intervallo, con la complicità di Parodi che fa autorete sul contropiede di Improta.

VIDEO BENEVENTO ALESSANDRIA: IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Benevento Alessandria è altrettanto spumeggiante: il Benevento prende in mano la gara e con un po’ di fortuna trova il vantaggio grazie a Foulon. Gli uomini di Longo sbandano al cinquantacinquesimo minuto quando Improta insacca un bel diagonale e fa 4-2. Sembra chiusa ma non lo è: l’Alessandria reagisce e prima spaventa il Benevento con Chiarello e Corazza. Poi quest’ultimo non sciupa un calcio di rigore provocato da un ingenuo Paleari e insacca con una precisione invidiabile. Per lui è tripletta personale, per l’Alessandria però è comunque una sconfitta. Al triplice fischio fa festa il Benevento. Ai grigi non riesce il miracolo nonostante l’assedio finale. Resta una buona prestazione contro una delle favorite alla promozione. Il pubblico, in ogni caso, non si è annoiato al Vigorito. Sette gol e partita bellissima. “Era molto importante partire con il piede giusto”, le parole a fine gara da parte tecnico del Benevento, Caserta. “La squadra è stata brava a reagire. Abbiamo sicuramente commesso degli errori, ma credo sia normale a questo punto della stagione. Premio, come detto, la reazione: è stata davvero importante”.

VIDEO BENEVENTO ALESSANDRIA: IL TABELLINO

Benevento – U.S. Alessandria: 4-3

Benevento: Paleari, Letizia, Calò, Elia (29′ st Acampora), Glik, Improta, Foulon, Insigne (43′ st Masciangelo), Ionita (43′ st Vokic), Sau (20′ st Moncini), Pastina (1′ st Barba). A disp.: Manfredini, Basit, Kragl, Vogliacco, Di Serio, Talia, Sanogo. All.: Fabio Caserta.

U.S. Alessandria: Pisseri, Chiarello (40′ st Marconi), Abou Ba (42′ st Giorno), Parodi , Arrighini (16′ st Pierozzi), Benedetti (15′ st Mora), Beghetto , Mustacchio (15′ st Palombi ), Corazza, Casarini, Di Gennaro. A disp.: Crisanto , Russo, Orlando , Speranza, Ghiozzi , Kolay, Celesia. All.: Moreno Longo.

Reti: 6’ pt Corazza, 24′ pt Insigne su rig., 41′ pt Corazza, 45’+1′ pt Parodi (aut), 3′ st Foulon, 10′ st Improta, 37′ st Corazza su rig..

Note: Ammoniti: Benedetti, Improta, Pierozzi, Parodi.

