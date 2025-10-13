Video Benevento Altamura (risultato finale 4-0) gol e highlights della gara valida per la nona giornata del girone C della Serie C 2025/2026.

VIDEO BENEVENTO ALTAMURA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento vince per 4 a 0 contro il Team Altamura. Nel primo tempo i Sanniti tentano di impressionare i rivali della nona giornata con un atteggiamento offensivo davvero arrembante ed a suonare la carica ci pensano sia Lamesta al 1′ che Scognamillo, di testa al 7′, senza però inquadrare lo specchio della porta avversaria.

I pugliesi si vedono invece costretti a sostituire Poli con Zazza già intorno all’11’ a causa di un infortunio. La gara viene sbloccata dagli Stregoni al 22′ tramite il gol siglato da Salvemini che trasforma un calcio di rigore assegnato per un intervento irregolare commesso da Dipinto nei confronti di Lamesta.

Al 23′ Prisco prova a raddoppiare così come fa anche Pierozzi al 41′ dopo che l’FVS non aveva concesso un penalty richiesto per un presunto fallo subito da Salvemini. I Leoni non sorprendono Vannucchi con Mogentale al 41′ ed i giallorossi, di nuovo pericolosi al 43′ con Salvemini, siglano invece la rete del bis nel recupero al 45’+2′ grazie all’azione personale vincente di Lamesta.

Nel secondo tempo i biancorossi sembrano ripartire con uno spirito diverso rispetto a quanto ammirato in precedenza e centrano guarda caso un palo al 48′ con uno spunto di Curcio ma i campani rispondono calando il tris con Manconi, ispirato dal neo entrato Crimi, al 50′. Nel finale Pierozzi e Prisco falliscono una doppia chance al 56′ e dall’altro lato Curcio non accorcia le distanze al 67′.

E’ Mignani a calare il poker definitivo con il gol realizzato all’87’ su assist di Della Morte. Questa ennesima vittoria permette al Benevento di aggiudicarsi altri tre punti e di salire dunque a quota 19 nella classifica del girone C. Il Team Altamura, rimediando una sconfitta lontano da casa nel nono turno, resta invece bloccato a 8 punti nella Serie C 2025/2026.

VIDEO BENEVENTO ALTAMURA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS