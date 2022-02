Video/ Benevento Ascoli (0-2) gol e highlights: Paleari e Vogliacco dietro la lavagna

Il Benevento attacca e crea palle gol per buona parte del match, l’Ascoli lascia sfogare gli avversari e aspetta il momento buono per graffiarli in contropiede, sfruttando anche gli errori maccheronici dei sanniti che dopo aver graziato più volte gli uomini di Sottil gettano al vento i tre punti consegnandoli ai piceni che sbancano il Vigorito con il risultato di 0-2 e restano aggrappati al treno dei play-off. La squadra di Caserta perde contatto dal quintetto di testa e se non arriverà al più presto un cambio di rotta rischia di scordarsi la promozione diretta in Serie A. Nel primo tempo i padroni di casa si rendono più volte pericolosi con Forte che sbaglia il controllo nell’area piccola, mentre Farias sfiora il palo. Poco dopo la mezz’ora ci pensa Ionita a scaldare i guantoni di Leali, dall’altra parte del campo Salvi sugli sviluppi di un calcio d’angolo prende l’ascensore e impatta il pallone di testa lambendo l’incrocio. Nella ripresa entra anche Insigne che prolunga per Tello, anticipato dall’intervento provvidenziale del portiere ospite che esce dai pali con i tempi giusti. A differenza di Paleari che a poco più di venti minuti dal novantesimo, nel maldestro tentativo di fermare Tsdajout, va per farfalle e lascia la porta sguarnita per Bidaoui che su assist di Collocolo ribadisce in rete. Il Benevento accusa il colpo e prima del triplice fischio capitola di nuovo, questa volta è Vogliacco a fare più danni della grandine servendo involontariamente Baschirotto che ringrazia per l’inaspettato regalo e firma il raddoppio che di fatto mette la parola fine alla contesa. Tre punti comunque meritatissima per il Picchio che ha saputo stringere i denti nei momenti più difficili (monumentale la prova di Maistro che si è arreso solamente ai crampi) e punire in maniera spietata gli avversari ai quali è mancato quel cinismo che serve per vincere gare come questa.

DIRETTA/ Benevento Ascoli (risultato finale 0-2): la decidono Bidaoui e Baschirotto!

VIDEO BENEVENTO ASCOLI 0-2, IL TABELLINO

BENEVENTO-ASCOLI 0-2 (0-0)

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo (79’ Foulon); Ionita, Calò (46’ Petriccione), Acampora (73’ Brignola); Tello (62’ Improta), Forte, Farias (46’ R. Insigne). All. Fabio Caserta.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Bellusci, Botteghin, D’Orazio (62’ Falasco); Collocolo, Buchel, Caligara (46’ Ricci); Maistro (79’ Baschirotto); Bidaoui (90’+1’ Palazzino), Tsadjout (79’ Iliev). All. Andrea Sottil.

ARBITRO: Alberto Santoro (Sez. di Messina).

AMMONITI: 23’ Tsadjout (A), 83’ Ionita (B), 89’ Forte (B), 90’ Baschirotto (A).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 69’ Bidaoui (A), 89’ Baschirotto (A).

