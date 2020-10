Video/ Benevento Bologna (1-0): highlights e gol, decide Lapadula (Serie A)

Ecco il video di Benevento Bologna: il Benevento coglie un po’ a sorpresa, ma tutto sommato anche con merito, il suo secondo successo stagionale e il primo tra le mura amiche dello stadio Ciro Vigorito battendo per 1-0 il Bologna al termine di una gara che ha visto per larghi tratti i felsinei comandare il gioco e andare vicini alla rete. A decidere la sfida tra Pippo Inzaghi e la sua ex squadra guidata da Sinisa Mihajlovic un gol a metà ripresa da parte di Gianluca Lapadula (66’) che con un guizzo da rapace d’area ha regalato i tre punti ai suoi e punito i rossoblu, troppo spreconi in avanti. E anche guardando le statistiche si nota come il Bologna abbia tenuto palla molto di più (61% contro il 39 degli avversari), scoccando più tiri (13 a 6 quelli totali, mentre è 7 a 3 il parziale di quelli nello specchio della porta), ma questo non è bastato: anche nel computo dei corner dominano i rossoblu (10 a 4), come pure nel numero di parate effettuate dai due portieri (Montipò 7, di cui tre almeno provvidenziali, contro le 3 del collega Skorupski). Idem il numero di passaggi completati che vede gli ospiti a quota 362 contro i soli 209 del Benevento e negli attacchi sferrati con i felsinei che ne annoverano 113 (di cui 47 pericolosi) contro i soli 81 dei giallorossi (solo 27 pericolosi). Tutti indizi di una gara che è stata in un certo senso dominata ma alla fine ha visto tornare da questa trasferta gli uomini di Mihajlovic con un pugno di mosche…

VIDEO BENEVENTO BOLOGNA: LE STATISTICHE

Al termine del match che ha visto il Benevento piegare per 1-0 il Bologna tra le mura amiche, sono ovviamente opposte le reazioni dei due tecnici in mixed zone. Intervistato nel dopo gara, Filippo Inzaghi (allenatore dei giallorossi ed ex della gara) ha elogiato il modo in cui i suoi hanno sofferto contro una squadra tecnicamente superiore: “Per vincere queste gare contro squadre più forti devi soffrire, cercare la zampata decisiva e noi l’abbiamo fatto” ha detto SuperPippo, ricordando che alcuni dei suoi giocatori erano anche molto stanchi. “Se mi avessero detto che avremmo fatto sei punti in queste tre partite non ci avrei creduto” ha ammesso poi Inzaghi, spiegando anche di non aver particolari motivi di rivalsa verso il Bologna e ribadendo di essere felice solo per i progressi dei suoi uomini. Sull’altro versante, invece, Sinisa Mihajlovic ha ammesso che la sconfitta dipende unicamente dagli errori dei suoi: “Sono arrabbiato più per i gol sbagliati che con l’arbitro” ha detto il mister rossoblu ricordando le quattro occasioni da gol avute. “La squadra ha giocato bene e creato tanto: meritavamo di vincere e ci è mancato solo il gol” ha aggiunto Mihajlovic sottolineando come il Benevento abbia avuto solo un’altra occasione oltre a quella che ha portato al gol.