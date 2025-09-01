Video Benevento Casertana (risultato finale 2-1) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone C della Serie C 2025/2026.
VIDEO BENEVENTO CASERTANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento si aggiudica il successo sconfiggendo la Casertana per 2 a 1 nel derby campano. Nel primo tempo la partita si rivela essere tutta di marca giallorossa almeno in apertura quando Carfora sale in cattedra e fallisce però almeno tre potenziali occasioni per far passare i suoi in vantaggio calciando alto al 4′ e spedendo largo all’8′, oltre ad impegnare anche l’estremo difensore avversario De Lucia verso il 13′.
I Sanniti tentano di rispondere al 23′ con Salvemini ma sono invece i Falchetti a spezzare l’equilibrio di partenza al 25′ per merito del gol siglato da Leone, complice pure una deviazione di Scognamillo. I giallorossi vanno a caccia del pari e dopo una giocata sfortunata di Ricci al 35′ ci pensa Salvemini a segnare con un colpo di testa a seguito della conclusione di Scognamillo. Il loro compagno Lamesta manca due chances quindi fra il 42′ ed il 44′.
Nel secondo tempo i rossoblu tornano ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva con una soluzione di Pezzella che Vannucchi para in calcio d’angolo intorno al 58′. Nel finale è Pierozzi a completare il sorpasso in maniera definitiva con l’aiuto di Scognamillo, liberato da un colpo di tacco di Salvemini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 62′.
Nè Carfora al 69′ nè Manconi al 73′ battono il solito De Lucia e gli uomini di mister Coppitelli non inquadrano lo specchio all’83’ con Vano prima che ancora Manconi centri un palo all’86’. Il risultato maturato al Vigorito consegna al Benevento tre punti che permettono loro di essere a punteggio pieno, ovvero a sei punti, nella classifica del girone C dopo due giornate. La sconfitta incolla invece la Casertana a tre punti in questo avvio di Serie C 2025/2026.