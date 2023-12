Video/ Benevento Catania (0-4) gol e highlights: prova di forza siciliana! (Serie C, 23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO CATANIA: SINTESI

Benevento e Catania, il risultato è rimasto fermo sullo 0-0. Tuttavia, è stato Marotta del Catania a creare un’occasione significativa su calcio piazzato, dimostrando pericolosità in fase di palla inattiva. Il giocatore ha avuto l’opportunità di mettere a segno un gol che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. La situazione è rimasta in bilico durante questo periodo iniziale, con entrambe le squadre che cercano di imporsi e prendere il controllo della partita. L’occasione di Marotta suggerisce un’abilità nello sfruttare situazioni di calcio da fermo da parte del Catania, mentre il Benevento ha dovuto difendersi per mantenere il risultato in parità. La partita si preannuncia interessante, con la speranza che ulteriori azioni e sviluppi arricchiscano lo spettacolo nei minuti successivi.

Benevento e Catania si è concluso con un risultato ancora fermo sullo 0-0. Nonostante ciò, Ferrante del Benevento ha avuto un’occasione importante per sbloccare il punteggio da dentro l’area di rigore. Tuttavia, il suo tentativo è stato impreciso, mandando il pallone sopra la traversa e in tribuna. La partita ha visto momenti di tensione e opportunità per entrambe le squadre, ma nessuna è riuscita a capitalizzare le occasioni create nel corso del primo tempo. La mancanza di gol fino a questo punto rende la seconda metà della partita ancora più cruciale per entrambe le squadre, che cercheranno di mettere a segno i gol necessari per conquistare i tre punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO CATANIA, IL SECONDO TEMPO

Benevento e Catania ha visto un’accelerazione significativa da parte della squadra ospite. Il risultato attuale è di 0-2, grazie alle reti di Chirico e Mazzarani. La squadra del Catania ha dimostrato efficacia nel concretizzare le opportunità create, mettendo a segno due gol nel corso dei primi venti minuti del secondo tempo. D’altra parte, il Benevento si trova ora in una situazione di svantaggio e dovrà cercare di reagire per recuperare il terreno perso. La partita potrebbe offrire ulteriori emozioni e cambiamenti nel punteggio, poiché entrambe le squadre cercheranno di influenzare l’esito finale. Resta da vedere come si evolverà il resto del match.

Benevento e Catania si è conclusa con un risultato sorprendente di 0-4 a favore della squadra ospite, il Catania. Il protagonista della partita è stato Chirico, che ha siglato una doppietta, contribuendo in modo significativo al successo della sua squadra. Il Benevento, al contrario, ha avuto difficoltà a difendere il proprio terreno e a contenere gli attacchi avversari. La squadra ospite ha capitalizzato al meglio le opportunità offerte, portando a casa una vittoria convincente e ottenendo tre punti preziosi. La partita ha visto il Catania dimostrare un’elevata efficacia in fase realizzativa e una solidità difensiva che ha impedito al Benevento di segnare. Il risultato finale riflette il dominio della squadra ospite e la sua capacità di sfruttare al massimo le occasioni a disposizione.

BENEVENTO CATANIA, IL TABELLINO

BENEVENTO: Paleari A. (Portiere), El Kaouakibi H., Capellini R., Rillo F. (dal 15′ st Viscardi A.), Improta R. (dal 27′ st Bolsius D.), Pinato M. (dal 19′ st Agazzi D.), Talia A., Karic N., Masciangelo E., Ferrante A. (dal 16′ st Sorrentino S.), Marotta A. (dal 21′ st Alfieri V.). A disposizione: Benedetti A., Carfora L., Ciano C., Giangregorio M. (Portiere), Manfredini N. (Portiere), Masella D.

CATANIA: Bethers K. (Portiere), Zanellato N., Curado M., Lorenzini F., Castellini A., Quaini A. (dal 34′ st De Luca G.), Zammarini R., Chirico C. (dal 34′ st Maffei M.), Rocca M. (dal 22′ st Deli F.), Chiarella M. (dal 27′ st Rapisarda F.), Dubickas E.. A disposizione: Livieri A. (Portiere), Marsura D., Popovic G.

RETI: al 42′ pt Chirico C. (Catania) , al 1′ st Zammarini R. (Catania) , al 27′ st Chirico C. (Catania) , al 35′ st Deli F. (Catania) .

AMMONIZIONI: al 34′ pt Karic N. (Benevento), al 5′ st Talia A. (Benevento).

ESPULSIONI: al 35′ pt Karic N. (Benevento), al 15′ st Talia A. (Benevento).

