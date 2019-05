Video/ Benevento Cittadella (0-3): highlights e gol, granata in finale! (Serie B)

Clamoroso epilogo nella semifinale di ritorno dei play off di Serie B allo stadio Vigorito di Benevento. I sanniti padroni di casa partivano col vantaggio della vittoria per 1-2 del match d’andata allo stadio Tombolato di Cittadella e inoltre potevano anche perdere con un gol di scarto in virtù della miglior posizione in classifica. Tutto sprecato con il clamoroso 0-3 che i veneti impongono in trasferta, guadagnandosi la prima finale play off della propria storia. Partita che prende una piega inaspettata visto che il Benevento inizia molto bene la partita, giocando costantemente in attacco e vedendosi annullato un gol di viola. Il match cambia radicalmente dopo il vantaggio del Cittadella che al 36′ colpisce con una perfetta ripartenza di Diaw. Una doccia fredda per il Benevento che perde le sue certezze: la squadra di Venturato colpisce un palo con Siega e poi realizza al 44′ lo 0-2 con una conclusione di Panico deviata da Viola alle spalle di Montipò.

LA RIPRESA

Nella ripresa ci si attenderebbe una reazione dal Benevento che con un gol rientrerebbe comunque in gioco, va invece a segno ancora il Cittadella con Moncini, al 9′ della ripresa. E’ il definitivo colpo del ko, il Benevento gioca un’ultima mezz’ora coraggiosa per provare a trovare almeno il gol per crederci fino alla fine, ma il Cittadella difende strenuamente ed esce indenne anche dai 7′ di recupero segnalati dall’arbitro. E in finale per il salto in Serie A ci va il Cittadella, che sfiderà la vincente dell’altra semifinale tra Pescara e Verona.

