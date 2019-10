Video/ Benevento Cremonese (2-0): highlights e gol. Coda e Improta decidono il match

Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento supera la Cremonese per 2 a 0. Nel primo tempo la partita tarda a decollare soprattutto in avvio e bisogna attendere il 33′ perchè Tello impegni Ravaglia, bravo a farsi trovare pronto poi anche sullo spunto di Viola al 39′. Nel finale di frazione sono invece gli ospiti a mancare il possibile gol del vantaggio con Arini, precisamente al 41′. La sfida si sblocca dunque soltanto nel corso del secondo tempo per merito di Coda, autore della rete che spezza l’equilibrio al 66′, su assist di Kragl. I lombardi tentano di reagire tramite le giocate di Palombi ma finendo col subire il raddoppio definitivo di Improta nel recupero al 90’+4′, in questo caso con l’aiuto dell’ottimo Tello. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Benevento di salire a quota 21 nella classifica di Serie B mentre la Cremonese non si muove, rimanendo ferma a 12 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge quanto il Benevento abbia meritato di ottenere questo successo essendosi soprattutto distinto in fase offensiva grazie al 17 a 11 nelle conclusioni totali, delle quali 10 a 3 indirizzate nello specchio della porta. Alla Cremonese non è bastato il maggior numero di palloni giocati, come si evince dal 452 a 419 nei passaggi complessivi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Benevento è stata la squadra più fallosa a causa del 19 a e l’arbitro Eugenio Abbattista, della sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Improta da un lato e Valzania dall’altro.

IL TABELLINO

Benevento–Cremonese 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 66′ Coda(B); 90’+4′ Improta(B).

Assist: 66′ Kragl(B); 90’+4′ Tello(B).

BENEVENTO (4-4-2) Montipò; Antei, Tuia, Caldirola, G. Letizia; Kragl(76′ Improta), P. Hetemaj(62′ Schiattarella), N. Viola, A. Tello; M. Coda, Armenteros(83′ Maggio). All.: Filippo Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2) Ravaglia; L. Ravanelli(78′ Ciofani), Bianchetti, Ant. Caracciolo; Mogos, Arini, Gustafsson(70′ Soddimo), Valzania, Renzetti; Ceravolo, Palombi. All.: Marco Baroni.

Arbitro: Eugenio Abbattista (Molfetta).

Ammoniti: 10′ Valzania(C); 90’+4′ Improta(B).

