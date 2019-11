Video/ Benevento Crotone (2-0): highlights e gol, vittoria e fuga per i sanniti

Il video con gli highlights e i gol di Benevento Crotone 2-0 ci mostra il successo della squadra allenata da Filippo Inzaghi nel big match della tredicesima giornata di Serie B. Prima contro seconda con la capolista del campionato cadetto a fare gli onori di casa, tra le mura amiche del Vigorito i sanniti conquistano tre punti pesanti come macigni, prove tecniche di fuga per le Streghe che consolidano ulteriormente il primato in classifica con sei lunghezze di vantaggio nei confronti del Pordenone che battendo il Perugia per 3-0 è salito al secondo posto, in attesa del Cittadella che in caso di vittoria contro il Pisa si porterebbe a quota 23, rimanendo comunque a -5 dal Benevento. Ben presto si capisce che aria tira quando i padroni di casa stampano il pallone sulla traversa con Insigne, poco dopo Crociata stende Viola all’interno dell’area di rigore, l’arbitro Fourneau non ha dubbi e indica il dischetto dove dagli undici metri il numero 10 non sbaglia e punisce Cordaz sbloccando la contesa. L’approccio morbido costa caro ai pitagorici che provano a reagire ma non riescono a creare grossi pericoli dalle parti di Montipò, se Simy non è in giornata allora sono dolori per il reparto offensivo della formazione di Stroppa. Già prima dell’intervallo potrebbe arrivare il raddoppio con Coda che sbaglia un gol facilissimo, nella ripresa ci pensa Gigliotti a negare al nuovo entrato Tello la possibilità di chiudere i giochi ben prima del triplice fischio. Dall’altra parte non pervengono segnali di vita, l’unico ad andare vicino al pari è Mustacchio ma solo perché Letizia per poco non combina un vero disastro calciando il pallone addosso all’attaccante che stava per segnare il gol più fortunoso della sua carriera. Nel recupero Improta può chiuderla e dare il via alla festa. Con questi risultati i tifosi sono autorizzati a sognare e parlare di ritorno in Serie A non è affatto un tabù, anzi: se le squadre che inseguono non si danno una svegliata la cavalcata del Benevento può solo diventare trionfale.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Riccardo Improta che nel finale ha firmato la rete del raddoppio: “Dedico il gol a me stesso, lavoro duramente durante la settimana e questa soddisfazione ripaga tutti gli sforzi e i sacrifici compiuti. È bellissimo stare così in alto, fa quasi impressione vedere che tra noi e la più immediata inseguitrici ci sono 6 lunghezze di differenza. La classifica bisogna guardarla a fine stagione, in Serie B può succedere di tutto ma fa sempre piacere essere primi, davanti a tutti. Ora però non rilassiamoci e non adagiamoci sugli allori, dobbiamo preparare la sfida nei minimi dettagli, il Venezia non ci regalerà niente. Il mister chiede e pretende tanto da me perché sanno quanto valgo e il potenziale che posso esprimere, anche Bucchi era molto severo con me. In casa siamo micidiali, i tifosi ci danno una grossa mano, dobbiamo solamente fare più punti in trasferta. Rispetto allo scorso anno siamo più cinici e sappiamo sfruttare meglio le occasioni che ci capitano e che ci creiamo

