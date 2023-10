Video/ Benevento Crotone (3-2) gol e highlights: incredibile rimonta! (Serie C, 6^ giornata, 1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO CROTONE (3-2): LA PARTITA

Il Benevento risorge in soli 15′ e completa una clamorosa rimonta ai danni del Crotone: davanti al sempre caloroso pubblico del “Ciro Vigorito”, la formazione di Matteo Andreoletti va sotto di due reti ma a metà ripresa assesta tre micidiali colpi alla formazione calabrese di Lambero Zauli e vince quella che, alla vigilia, era visto come uno scontro tra due candidate alla promozione. Primo tempo divertente in cui i giallorossi collezionano buone chance da rete senza però mai battere Dini; poi, al 27′, il lampo di D’Ursi valeva lo 0-1 e lo stesso centrocampista, il migliore tra i suoi, sfiorava pure il bis personale al minuto 35′ mentre sull’altro fronte Ferrante falliva una buona occasione per il pareggio.

La ripresa cominciava con una doppia chance per i campani (Tello e Karic) e due cambi, Ciano e Simonetti, decisi dal tecnico di casa che si riveleranno decisivi sulla lunga distanza: tuttavia la doccia fredda del raddoppio di Vitale al 58′ sembrava mettere una pietra tombale sulle velleità di rimonta. E invece dal 61′ al 75′ cominciava uno show che aveva per protagonista Simonetti: il centrocampista prima incornava di testa per l’1-2 poi, ottenuto il pareggio con Pastina sugli sviluppi di un corner (65′), completava il come-back con la doppietta personale. Tempo per i calabresi di rientrare nel match c’era ma la girandola dei cambi e la stanchezza facevano sì che i pericoli arrivassero nel lungo recupero: Gomez andava vicino al 3-3 al 92′, mentre il neo entrato Marotta falliva il poker. Con questo successo il Benevento sale a quota 13 e si lancia all’inseguimento della capolista Juve Stabia mentre per il Crotone è notte fonda: solo 7 punti in questo avvio di stagione e la necessità di cambiare marcia se si vuole agguantare almeno un posto nei play-off.

VIDEO GOL BENEVENTO CROTONE (3-2): IL TABELLINO

Benevento: Paleari; Berra, Capellini (10’st Simonetti), Pastina; El Kaouakibi, Talia, Pinato (10’st Ciano), Benedetti (23’st Improta); Karic, Tello (36’st Agazzi); Ferrante (36’st Marotta). A disposizione: Nunziante, Manfredini, Alfieri, Masciangelo, Kubica, Rillo, Viscardi, Carfora, Bolsius, Ciciretti. Allenatore: Matteo Andreoletti.

Crotone: Dini; Leo, Loiacono (35’st Papini), Gigliotti (26’st Bove), Giron; Petriccione (35’st Tumminello), Vitale (35’st Vuthaj); D’Ursi (26’st D’Errico), Felippe, Tribuzzi; Gomez. A disposizione: Lucano, D’Alterio, Crialese, Di Stefano, Bruzzaniti, Rojas, Giannotti, Cantisani, Spaltro, Pannitteri. Allenatore: Lamberto Zauli.

Reti: 27’pt D’Ursi (C), 13’st Vitale (C), 16’st Simonetti (B), 20’st Pastina (B), 30’st Simonetti (B).

Ammoniti: Ferrante (B), Pinato (B), Vitale (C), Tello (B).

