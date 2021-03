Video/ Benevento Fiorentina (1-4): highlights e gol. Che tris di Vlahovic!

VIDEO BENEVENTO -FIORENTINA (1-4): LA SINTESI

Allo Stadio Ciro Vigorito la Fiorentina supera in trasferta il Benevento per 4 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due compagini sembrano voler giocare subito su ritmi abbastanza sostenuti sebbene entrambe non riescano a far registrare azioni particolarmente degne di nota. La partita si accende improvvisamente al 9′ quando gli ospiti allenati da mister Prandelli passano in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Vlahovic, bravo a raccogliere il suggerimento di Eysseric deviato da Improta. I minuti scorrono sul cronometro ed i viola insistono in cerca del raddoppio sfiorandolo verso il 13′ tramite lo spunto di Quarta, incapace però di centrare lo specchio della porta avversaria. La reazione dei giallorossi si rivela non all’altezza per poter pensare di acciuffare il pareggio in tempi brevi ed i toscani approfittano del momento favorevole per siglare il bis per merito della doppietta personale completata al 26′ da Vlahovic, lesto nel ribadire alle spalle di Montipò il colpo di testa di Caceres respinto dall’estremo difensore del Benevento sugli sviluppi di uno schema da calcio piazzato. La risposta di Gaich al 30′ con il tacco incappa nella deviazione in corner di Dragowski. Nel finale della prima frazione di gioco il Benevento ci riprova senza successo con Glaich e la Fiorentina trova anzi il tris attraverso l’ennesima rete della serata firmata da Vlahovic, autore dunque di una tripletta al 45’+1′ sul lancio dalle retrovie di Dragowski e complice anche la non perfetta marcatura attuata da Glik nei suoi confronti.

Probabili formazioni Milan Napoli/ Quote, Gattuso senza Petagna e Ghoulam

Nel secondo tempo sono gli Stregoni a partire meglio riuscendo ad accorciare le distanze verso il 56′ grazie al gol realizzato da Ionita, protagonista di un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto da Caprari. Poco prima era stato invece proprio il neo entrato Insigne a rendersi pericoloso per i padroni di casa al 48′ con un mancino a giro di poco largo rispetto alla porta della Fiorentina. Nell’ultima parte dell’incontro le chances fallite da Hetemaj, Gaich e Caprari costano caro ai campani quando Schiattarella perde palla e Ribery ne approfitta al 75′ per regalare ad Eysseric l’assist che vale il poker definitivo dei viola. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventisettesimo turno di campionato permettono alla Fiorentina di salire a quota 29 nella classifica della Serie A staccando in questo modo il Benevento, rimasto appunto fermo con i suoi 26 punti.

DIRETTA/ Bologna Sampdoria (risultato 0-0) video streaming DAZN: si comincia!

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata più coNbattuta di quanto effettivamente stabilito dall’esito finale a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole al Benevento con il 59%, dato questo supportato pure da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 440 contro 273. La Fiorentina è stata però in grado di fare la differenza in zona offensiva tramite il 7 a 6 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, a fronte dell’11 a 16 totale, senza nemmeno dimenticare il 40 a 39 negli attacchi pericolosi ed oltre ad aver effettuato più contrasti 18 a 15. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Fiorentina è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 15 nel computo dei falli e l’arbitro Piero Giacomelli, proveniente dalla sezione di Trieste, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Glik, Inzaghi, Schiattarella ed Improta da un lato, Pulgar dall’altro.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: squadre in campo al Dall'Ara!

Pubblicità

IL TABELLINO

Benevento-Fiorentina 1 a 4 (p.t. 0-3)

Reti: 9′, 26′, 45’+1′ Vlahovic(F); 56′ Ionita(B); 75′ Eysseric(F). Assist: 26′ Caceres(F); 45’+1′ Dragowski(F); 56′ Caprari(B); 75′ Ribery(F).

BENEVENTO (4-3-3) – Montipò; Improta; Tuia, Glik, Barba; Schiattarella, Ionita(77′ Tello), Hetemaj(68′ Lapadula); Viola(46′ Insigne), Gaich(77′ Sau), Caprari(85′ Foulon). All.: F. Inzaghi.

FIORENTINA (3-4-2-1) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta(90′ Olivera); Caceres, Pulgar, Bonaventura(78′ Borja Valero); Venuti; Eysseric(78′ Callejon), Ribery(90′ Montiel), Vlahovic(78′ Kouame). All.: Prandelli.

Arbitro: Piero Giacomelli (sezione di Trieste).

Ammoniti: 36′ Glik(B); 43′ Pulgar(F); 65′ Inzaghi(B); 76′ Schiattarella(B); 83′ Improta(B).

VIDEO BENEVENTO FIORENTINA, HIGHLIGHTS E GOL

LEGGI ANCHE:

Video/ Frosinone Brescia (0-1): highlights e gol. Decide tutto Ndoj nel recuperoVideo/ Roma Shakhtar (3-0) gol e highlights. Fonseca, trionfo da ex (Europa League)Video/ Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights: Eriksen decisivo al 97'

© RIPRODUZIONE RISERVATA