Video/ Benevento Juventus (1-1): highlights e gol. Morata e Letizia! (Serie A)

VIDEO BENEVENTO JUVENTUS: LA SFIDA

Colpaccio di Inzaghi nella nona giornata del campionato della Serie A: come di vede nel video di Benevento Juventus, la compagine degli stregoni tiene testa alla squadra Campione d’Italia e chiude la sfida con un soddisfacente pareggio col risultato di 1-1. Male dunque per i bianconeri, che privi di Cristiano Ronaldo, non sfondano contro la neopromossa del primo campionato, e mancano l’occasione di ottenere tre punti utili per rilanciarli in cima alla classifica del campionato. Venendo però ora alle azioni salienti del match, va detto che al via la sfida si è fatta subito molto divertente: Barba a Lapadula provano a pungere la difesa avversaria, ma è la squadra piemontese a firmare la prima vera occasione da gol e la prima rete del match con Morata al 21’. E’ poi Dybala a provare a insidiare la difesa avversaria e Ramsey ci riporta pochi minuti venendo però fermati dall’ottimo Montipò tra i pali: le streghe reagiscono con Lapadula e Schiattarella, ma nei pochi minuti di recupero concessi è infine Letizia a battere Szczesny tra i pali, segnando il pareggio giallorosso sul secondo palo. Tornati in campo dopo l’intervallo sono sempre ritmi alti in campo: Improta a Morata provano a sfondare lo specchio avversario, mentre nel frattempo arrivano i primi cambi dalla panchina. Il ritmo dunque si abbassa e il giro si fa molto più spezzettato: cresce nel frattempo anche il nervosismo, specie in casa bianconera, dove Pirlo non ci sta a incassare il pareggio. Il finale è dunque molto teso: il Benevento è tutto in difesa, mentre Dybala senza fortuna tenta di tutto per il bis. Nella confusione generale arriva poi anche l’improvvido rosso per Morata per proteste, a pochi istanti dal triplice fischio finale.

IL TABELLINO

BENEVENTO-JUVENTUS 1-1

RETI: Morata 21′ pt, Letizia 48′ pt

BENEVENTO: Montipò; Letizia, Glik, Caldirola (33′ pt Maggio, 15′ st R. Insigne), Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita (26′ st Tello), Caprari (26′ st Tuia) ; Lapadula (26′ st Sau) A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Basit, Masella, R. Insigne, Di Serio, Moncini Allenatore: F. Inzaghi

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Frabotta; Chiesa (24′ st Bernardeschi), Arthur (17′ st Bentancut), Rabiot, Ramsey (17′ st Kulusevski); Dybala, Morata A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Bonucci, Dragusin, Alex Sandro, Portanova, McKennie Allenatore: Pirlo

ARBITRO: Pasqua ASSISTENTI: Bottegoni, Lombardo QUARTO UFFICIALE: Sacchi VAR: Di Paolo, Cecconi

AMMONITI: 14′ st Maggio, 36′ st Cuadrado, 37′ st F. Inzaghi, 37′ st Schiattarella, 50′ st Improta ESPULSI: 52′ st Morata

