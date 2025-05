VIDEO BENEVENTO JUVENTUS U23: FESTIVAL DEL GOL!

Video Benevento Juventus U23 che racconta una sfida piena di emozioni. Dopo nove minuti giallo per Pietrelli che poco dopo si mette in proprio e realizza una grande rete saltando tutti, concludendo sul primo palo. Il primo tempo del Benevento è da dimenticare con l’espulsione ai danni di Berra. La Juventus ne approfitta e raddoppia con Cudrig. Il calciatore bianconero, con un’azione solitaria, sfonda la difesa avversaria e con il sinistro va in rete. Il Benevento prova a rispondere ma Daffara respinge senza troppi problemi ed ecco il tris bianconero. Ad andare in rete l’attaccante Guerra. Soltanto 40 secondi più tardi il Benevento accorcia distanze con Perlingieri.

Seconda frazione che presenta il poker di Guerra che fredda ancora il portiere ma non è finita qui. Cudrig, così come Guerra, trova il bis realizzando la manita. Benevento sprecona con Lanini. Esce dai playoff il Benevento che saluta anzitempo la stagione. Juventus U23 che vince, un po’ a sorpresa, con grande merito.

VIDEO BENEVENTO JUVENTUS U23: GOL E HIGHLIGHTS