Video/ Benevento Livorno (3-1): highlights e gol. La doppietta di Sau (Serie B)

Il video con i gol e gli highlights di Benevento Livorno 3-1 ci mostra il ritorno alla vittoria dei sanniti che dopo aver conquistato la promozione in Serie A con 7 giornate d’anticipo si erano giustamente rilassati, perdendo contro il Crotone, pareggiando contro il Venezia e lasciando i tre punti pure al Trapani. Ma contro il Livorno fanalino di coda e a sua volta già retrocesso in Serie C, Pippo Inzaghi ha chiesto ai ragazzi di fare nuovamente sul serio e al Vigorito la capolista del campionato cadetto torna a dettare legge grazie a Marco Sau. L’ex-attaccante del Cagliari, autore di una doppietta, è stato senz’altro l’uomo del match con le sue giocate e le sue innumerevoli incursioni nell’area di rigore avversaria. Dopo tre tentativi il numero 25 fa centro con un destro imprendibile per Ricci. CLICCA QUI PER IL VIDEO BENEVENTO LIVORNO: GOL E HIGHLIGHTS

Antonio Filippini ha approfittato della serata per dare spazio a un po’ di giovanissimi che non hanno rinunciato a mettersi in mostra, pareggiando momentaneamente i conti a inizio ripresa grazie al rigore procurato e trasformato da Murilo. Ingenuità di Schiattarella che blocca con il braccio largo il tiro dell’attaccante brasiliano, e con i regolamenti di oggi questi interventi vengono puniti a prescindere dalla volontarietà e dalla posizione rispetto al corpo. Niente clean sheet per Montipò che nell’arco dei novanta minuti si è concesso qualche insolito calo di tensione, come sul tiro senza troppe pretese dell’esoridente Haoudi che stava per beffare l’ex-guardapali del Novara. Il punto esclamativo ce lo mette Kragl, con una punizione delle sue, al 95’, a tempo praticamente scaduto: il modo migliore di chiudere un match comunque dominato dal Benevento che in questa maniera migliora ulteriormente i record già stabiliti in questa annata memorabile, da ricordare.

VIDEO BENEVENTO LIVORNO, IL TABELLINO

BENEVENTO-LIVORNO 3-1 (1-0)

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Caldirola, Barba, Rillo (71’ Kragl); Insigne (71’ Pastina), Basit, Schiattarella, Improta (62’ Tello); Sau (81’ Del Pinto), Moncini (62’ Di Serio). All. Filippo Inzaghi.

LIVORNO (3-5-2): Ricci; Boben, Marie-Sainte (86’ Ruggiero), Bogdan; Morelli, Trovato (70’ Haoudi), Bellandi (70’ Pecchia), Awua, Porcino (90’+1’ Nunziatini); Pallecchi (90’+1’ Fremura), Murilo. All. Antonio Filippini.

ARBITRO: Antonio Di Martino (sez di Teramo).

AMMONITI: Improta (B), Morelli (L), Schiattarella (B).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 31’ e 69’ Sau (B), 57’ rig. Murilo (L), 90’+5’ Kragl (B).

