Video Benevento Monopoli che racconta la sfida valevole per il girone C di Lega Pro. Cronaca, azioni migliori e gol della sfida.
VIDEO BENEVENTO MONOPOLI: PRIMO POSTO
Video Benevento Monopoli che si apre al minuto nove con la rete realizzata da Lamesta. L’attaccante non se lo fa dire due volte sfruttando il grande calcio piazzato con servizio di Maita. Il Benevento è in totale controllo della partita, sfiora in più occasioni la rete del raddoppio. Le occasioni più grosse, capitano ai piedi di Mignani e Manconi. Entrambi si presentano dalle parti del portiere avversario, ma non riescono a trovare la traiettoria corretta. Il raddoppio non tarda ad arrivare con Ricci.
Nel finale di primo tempo diverse, ammonizioni con la partita piuttosto nervosa. Il Monopoli non entra bene nel secondo tempo e subisce la terza rete che porta la firma di Prisco. Il centrocampista ruba un pallone in mezzo al campo e si auto-lancia battendo il portiere avversario. Ronco rende il risultato meno amaro, trovando la rete del 3-1 finale. Dopo 90 minuti di gioco finisce la partita con il successo del Benevento, che sale a quota 29, confermandosi sempre più al primo posto.