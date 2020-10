Video/ Benevento Napoli (1-2) highlights e gol: Petagna decide il derby campano

VIDEO BENEVENTO NAPOLI: RIVIVIAMO LA PARTITA!

Il Napoli vince il derby in casa del Benevento grazie alle reti siglate da Lorenzo Insigne e Petagna. Per i sanniti aveva siglato Roberto Insigne, fratello del capitano azzurro. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Palla in profondità per Lapadula, Meret esce tempestivamente. Bakayoko prova a servire Lozano ma Foulon lo anticipa. Mario Rui crossa per Lozano che di testa non inquadra lo specchio. Foulon anticipa Di Lorenzo dopo lo scambio con Lozano. Montipò anticipa Lozano con una buona uscita. Roberto Insigne serve per Lapadula, tempestiva la conclusione di Koulibaly. Fallo su Lapadula, punizione per il Benevento. Caprari calcia ma senza precisione. Osimhen viene pescato in fuorigioco, rete annullata. Foulon la mette in mezzo, Roberto Insigne di testa mette alto. Lozano viene spinto da Foulon in area, per l’arbitro non ci sono gli estremi del calcio di rigore. Benevento molto ordinato in campo chiude tutte le linee di passaggio. Caprari per Lapadula, Meret lo anticipa. Mertens la mette in mezzo, chiude la difesa di casa. Riparte Letizia ma Mario Rui chiude. Roberto Insigne! La sblocca a sorpresa il Benevento! Lapadula in mezzo trova il compagno di squadra che in mezzo a due difensori trova la conclusione vincente. Fabian Ruiz in area spara alle stelle. Lorenzo Insigne con il destro a giro, Montipò compie una grandissima parata. Napoli che continua ad attaccare senza trovare lo spunto vincente. Lozano in mezzo, Caldirola devia sul palo esterno, angolo per il Napoli. Manolas! Clamorosa traversa del difensore greco sul cross di Mario Rui da calcio d’angolo. Giallo per Caprari dopo le proteste. Insigne per Di Lorenzo che viene anticipato. La prima frazione termina con il Benevento avanti sul Napoli grazie alla rete siglata da Roberto Insigne.

SECONDO TEMPO

Mertens di testa e grande parata di Montipò. Lorenzo Insigne! Arriva il pareggio del Napoli! Attenzione, rete invalidata per fuorigioco. Continua ad attaccare il Napoli. Lapadula da fuori area non inquadra lo specchio. Di Lorenzo in mezzo per Osimhen che colpisce male di testa. Foulon ferma Lozano con un fallo e si becca il giallo. Insigne! Grandissimo gol da fuori area! La palla tocca prima la traversa e poi termina in rete! Insigne per Petagna, Montipò chiude. Fabian Ruiz da fuori area, palla fuori. Bakayoko per Insigne che di testa non inquadra la porta. Petagna! La ribalta il Napoli! Grande assist di Politano per il compagno di squadra che fulmina Montipò. Meritato il vantaggio del Napoli. Benevento che ora si ripropone in avanti nel tentativo di riprenderla. Letizia da fuori area trova il calcio d’angolo. Di Lorenzo cerca Politano ma Schiattarella chiude bene. Fa girare veloce la sfera il Napoli, lungo giropalla. Politano con il sinistro trova il calcio d’angolo. Sul cross respinge la difesa dei sanniti. Letizia mette un grande cross, Maggio di testa trova la chiusura di Demme. L’ex stava per fare uno brutto scherzo. Osimhen evita Glik e si becca il giallo. Grande anticipo di Mario Rui sul contropiede del Benevento. Sono sei i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Politano da fuori area scheggia l’incrocio dei pali. Termina il match, il Napoli vince la gara in rimonta sul Benevento, decide Petagna.

LE DICHIARAZIONI

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, commenta la vittoria della sua compagine in rimonta sul Benevento. Queste le parole raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Petagna? Abbiamo provato a inserirlo con Osimhen perché è un giocatore che ci può far comodo. Ha forza, sa giocare, ci piace come viene a legare e difende palla. E’ un finto lento, quando prende velocità non è male. Nel primo tempo eravamo sempre lunghi, palleggiavamo in maniera sterile, non c’erano gli scivolamenti. Tante volte abbiamo giocato fuori per fuori, senza venire dentro, regalando tanti palloni. Nella ripresa la palla circolava veloce e li abbiamo messi in grandissima difficoltà”. Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, è soddisfatto nonostante la sconfitta: “Sono orgoglioso dei miei, la mentalità è giusta e la squadra non ha mai mollato, giocando gli ultimi 6 minuti dentro l’area di rigore del Napoli. Oggi è stato un grande Benevento, i ragazzi avrebbero meritato il pari contro una squadra che può permettersi di inserire dalla panchina giocatori del calibro di Petagna e Politano”

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon (19′ st Maggio); Dabo (19′ st Improta), Schiattarella, Ionita; R. Insigne (32′ st Di Serio), Caprari (8′ st Tuia); Lapadula (19′ st Sau). A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Basit, Tello, Viola, Hetemaj. Allenatore: Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (43′ st Lobotka), Bakayoko (29′ st Demme); Lozano (13′ st Politano), Mertens (13′ st Petagna), L. Insigne (43′ st Ghoulam); Osimhen. A disposizione: Ospina, Contini, Hysaj, Malcuit, Maksimovic, Rrahmani. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 30′ pt R. Insigne (B), 15′ st L. Insigne (N), 22′ st Petagna (N)

NOTE: Il Var ha annullato al 3′ st un gol a L. Insigne (N) per fuorigioco. Ammoniti: Caprari, Foulon, Glik (B); Politano (N). Recupero: 1′ e 6′

