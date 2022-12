Video/ Benevento Palermo (0-1) gol ed highlights: Brunori gela il Vigorito (Serie B)

VIDEO BENEVENTO PALERMO (0-1): BRUNORI SI SBLOCCA!

Video Benevento Palermo che evidenzia un match molto acceso fin dalle prime giocate. Benevento che ha iniziato meglio la gara cercando di attaccare e chiudere il Palermo che, dopo un primo momento, risponde a gran voce. Benevento che arriva dalle parti di Pigliacelli con Nino La Gumina, grande ex del match che però non haa freddezza necessaria per battere il portiere rosanero. Risponde il Palermo con un tiro ribattuto di Di Mariano e poco dopo con Valente che cross al centro e Paleari respinge con i pugni molto bene. Primo cartellino della partita con Claudio Gomes, reo di aver protestato con troppa veemenza. Calcia adesso il Benevento dalle parti di Pigliacelli con il tiro di La Gumina prima e di Farias dopo deviata in calcio d’angolo. Più di un brivido sul mancino di Acampora che calcia dopo un rimpallo tra Improta e Gomes.

Se il primo tempo ha dato emozioni ma non molte occasioni, il secondo regala anche quelle. Palermo che sblocca la gara al minuto 58 con la rete del solito Matteo Brunori, bravissimo a calciare in porta bucano Paleari dopo un recupero palla di Claudio Gomes a centrocampo. Scaccia via i fantasmi dopo i due rigori sbagliati Matteo Brunori e trascina il Palermo. Poco dopo sfiora anche il gol da 50 metri quando sfida Paleari fuori dai pali beccando il palo. Cannavaro cambia tutto ma non riesce a raddrizzare la partita e Palermo di Eugenio Corini che espugna il Ciro Vigoriyo nonostante l’occasione sprecata incredibilmente da parte di Edoardo Soleri dopo il passaggio di Luca Vido.

VIDEO BENEVENTO PALERMO: IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Masciangelo, Capellini, Leverbe (85′ Pastina), Letizia; Acampora, Viviani (61′ Schiattarella), Improta; Farias (61′ Nwankwo), Forte (60′ Tello), La Gumina (66′ Kubica). A disp.: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Pape Samba, Foulon, Abdallah, Koutsapias. All. Cannavaro.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella, Sala (72′ Crivello); Segre, Gomes, Damiani (68′ Broh); Valente (73′ Vido), Brunori (81′ Soleri), Di Mariano. A disp.: Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Marconi, Stulac, Devetak, Lancini. All. Corini.

ARBITRO: Baroni di Firenze (Pagliardini-C. Gualtieri).

MARCATORI: 54′ Brunori.

NOTE: Ammoniti Gomes, Viviani, Broh, Kubica, Tello

