Video/ Benevento Parma (0-0) highlights: Pandev non trova il gol al debutto

Doveva essere il giorno di Goran Pandev, che a 38 anni e mezzo ha deciso di scendere in Serie B (categoria dove non aveva mai giocato nella sua lunghissima carriera) per dare una mano al Parma che ha un disperato bisogno di risalire la china e quantomeno riavvicinarsi alla zona play-off dopo un girone d’andata da incubo per una squadra che punta a tornare il prima possibile nell’élite del calcio italiano. L’attaccante macedone, entrato nella ripresa, non riesce però a lasciare un segno tangibile sul match del Vigorito in casa del Benevento che si è concluso in parità sul risultato di 0-0. Un pareggio che probabilmente non accontenta nessuno, in particolare i sanniti che volevano i tre punti per avvicinarsi alla vetta della classifica. Gli uomini di Caserta recriminano per il gol annullato a Forte – sarebbe stato il primo per l’ex-centravanti del Venezia – nelle fasi iniziali della gara, a spegnere gli entusiasmi dei padroni di casa ci pensa il VAR che dopo una lunghissima revisione segnala all’arbitro Marinelli che Tello, uno dei protagonisti dell’azione decisiva, era in fuorigioco. Poco dopo la mezz’ora anche i ducali gonfiano la rete con Rispoli ma in questo caso è Simy – autore dell’assist e anche lui al debutto dopo la breve parentesi tutt’altro che positiva alla Salernitana – a rovinare tutto poiché si trova oltre la linea del pallone. Prima dell’intervallo Letizia si invola in contropiede, prova a fare tutto da solo e calcia addosso a Buffon che si salva con stile in calcio d’angolo. Nella ripresa le occasioni più importanti per gli ospiti arrivano sui piedi di Sohm che angola troppo il diagonale, mentre Insigne non inquadra il bersaglio dalla lunga distanza, Improta invece trova una deviazione “fantasma” con il direttore di gara che assegna la rimessa dal fondo anziché il corner, mandando su tutte le furie il terzino che si era improvvisato ala offensiva. Nonostante gli sforzi profusi i protagonisti devono spartirsi – a malincuore – la posta in palio.

VIDEO BENEVENTO PARMA 0-0, IL TABELLINO

BENEVENTO-PARMA 0-0

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Improta, Glik, Barba, Letizia; Ionita, Calò (79’ Petriccione), Acampora (79’ Moncini); R. Insigne (73’ Farias), Forte, Tello (61’ Masciangelo). All. Fabio Caserta.

PARMA (3-5-2): Buffon; Del Prato, Danilo, Cobbaut; Rispoli (58’ Coulibaly), Juric (46’ Sohm), Schiattarella (90’+1’ Bernabé), Vazquez, Costa (59’ Oosterwolde); Simy, Benedyczak (46’ Pandev). All. Beppe Iachini.

ARBITRO: Livio Marinelli (sez. di Tivoli).

AMMONITI: 45’+3’ Juric (P), 52’ Danilo (P), 66’ Coulibaly (P), 73’ Cobbaut (P).

RECUPERO: 5’ pt, 3’ st.

