Video/ Benevento Parma (2-2) gol e highlights: i sanniti hanno bisogno di un miracolo

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO PARMA: ALTA TENSIONE!

Il Benevento non vuole assolutamente arrendersi al suo triste destino e nel turno del 1^ Maggio strappa un pareggio in rimonta contro una delle squadre più in forma del momento, il Parma. Al Vigorito finisce 2-2 ed è con ogni probabilità un risultato che non servirà praticamente a nulla ai sanniti che restano all’ultimo posto in classifica, a -3 dalla SPAL e a -6 dalla zona salvezza.

Quando mancano solamente tre giornate al termine della regular season, un miracolo potrebbe non bastare per evitare la retrocessione in Serie C, e quindi rischia seriamente di interrompersi qui la splendida favola della Strega che nel 2017, grazie a un’insperata e clamorosa doppia promozione, ha addirittura provato l’ebbrezza di giocare nella massima categoria. I ducali, che nel corso della partita sono stati in vantaggio di gue gol, falliscono l’aggancio al Südtirol che resta da solo in quarta posizione a 54 punti, piazzamento fondamentale per saltare il turno preliminare dei play-off.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO PARMA 2-2, LA CRONACA

Riavvolgiamo il nastro dal fischio d’inizio di Feliciani: il Parma parte decisamente meglio e al 7’ sblocca meritatamente la contesa con il sesto gol in campionato di Benedyczak che riceve palla da Vázquez e non lascia scampo a Manfredini. Dopo aver sfiorato la doppietta personale, il trequartista polacco confeziona l’assist per il raddoppio di Man che a pochi minuti dall’intervallo sembra mettere i tre punti in cassaforte. Il Benevento trova però il modo di rientrare subito in partita all’inizio del secondo tempo grazie a Ciano che trasforma in oro il cross di Schiattarella e accorcia le distanze. I ducali sfiorano il tris in contropiede con Camara, poi rimangono in dieci per l’espulsione di Cobbaut che commette un fallo da ultimo uomo nel disperato tentativo di fermare l’ex-Frosinone. I sanniti sfruttano immediatamente la superiorità numerica e sugli sviluppi della punizione successiva arriva il guizzo di Acampora che da distanza siderale fredda Buffon e rovina la festa agli avversari. I padroni di casa rischiano addirittura di vincerla nel recupero, Pettinari ci prova in rovesciata ma il portiere campione del mondo 2006 questa volta non si fa sorprendere.

VIDEO GOL BENEVENTO PARMA 2-2, IL TABELLINO

BENEVENTO-PARMA 2-2 (0-2)

BENEVENTO (3-5-2): Manfredini; Tosca, Glik, Veseli (79’ El Kaouakibi); Letizia (46’ Carfora), Improta (67’ Tello), Schiattarella (59’ Viviani), Acampora, Foulon; Ciano, Farias (67’ Pettinari). All. Andrea Agostinelli.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Balogh, Cobbaut, Ansaldi; Estévez, Sohm (59’ Camara); Man (58’ Mihaila), Bernabé (87’ Jurić), Benedyczak (58’ Zanimacchia); Vázquez (81’ Charpentier). All. Fabio Pecchia.

ARBITRO: Ermanno Feliciani (Sez. di Teramo).

AMMONITI: 28’ Ciano (B), 71’ Glik (B), 89’ Viviani (B), 90’+1’ Camara (P).

ESPULSO: 83’ Cobbaut (P) per fallo da ultimo uomo.

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 7’ Benedyczak (P), 42’ Man (P), 48’ Ciano (B), 86’ Acampora (B).

