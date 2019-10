Video/ Benevento Perugia (1-0): highlights e gol. Agli stregoni basta Armenteros

Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento supera il Perugia per 1 a 0 non senza faticare. Come si vede nel video di Benevento Perugia, nel primo tempo sono gli ospiti a prendere subito in mano il controllo delle operazioni ma, lentamente, i padroni di casa reagiscono fino a trovare la rete del vantaggio al 20′ grazie ad Armenteros, approfittando del pallone respinto dal portiere Vicario sulla conclusione di Insigne. I giallorossi provano quindi a raggiungere il pareggio finchè, in avvio di secondo tempo, precisamente al 53′, rimangono in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Tello. Nel corso della ripresa però, gli uomini di mister Oddo non approfittano della situazione di undici contro dieci e pareggiano i conti soltanto quando Carraro viene espulso con un cartellino rosso diretto all’83’. I tre punti conquistati tra le mura amiche permettono al Benevento di salire a quota 18 nella classifica di Serie B mentre il Perugia non si muove, rimanendo fermo a 14 punti.

VIDEO BENEVENTO PERUGIA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge quanto il Benevento si sia distinto in fase offensiva a fronte del 17 a 14 nel computo delle conclusioni, delle quali ben 7 a 4 indirizzate nello specchio della porta. A poco è servito agli ospiti far girare il pallone, come si evince dal 506 a 271 nei passaggi totali. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Perugia è stata la squadra più fallosa a causa del 21 a 14 nel computo dei falli e l’arbitro Martinelli, della sezione di Tivoli, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Hetemaj, Antei, Viola e Tello, in due occasioni con conseguente espulsione, da un lato, Kouan e Iemmello, senza dimenticare il rosso diretto per Carraro, dall’altro.

IL TABELLINO

Benevento-Perugia 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 20′ Armenteros(B).

BENEVENTO (4-4-2) Montipò; Tuia, Antei, Caldirola, Letizia; Insigne(69′ Kragl), Hetemaj(88′ Del Pinto), Viola, Tello; Armenteros(56′ Improta), Coda. All.: F. Inzaghi.

PERUGIA (4-3-1-2) Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Kouan(61′ Dragomir), Carraro, Falzerano(54′ Fernandes); Bonaiuto; Falcinelli(77′ Melchiorri), Iemmello. All.: Oddo.

Arbitro: Martinelli (Tivoli).

Ammoniti: 32′ Hetemaj(B); 38′, 52′ Tello(B); 38′ Kouan(P); 45’+3′ Iemmello(P); 82′ Antei(B); 90’+1′ Viola(B).

Espulsi: 53′ Tello(B); 83′ Carraro(P).

