Video Benevento Potenza (2-0): gol e highlights della sfida valida per il decimo turno del girone C della Serie C

VIDEO BENEVENTO POTENZA (2-0), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Benevento Potenza, gol e highlights: nella cornice dello stadio del centro sannita e dedicato a “Ciro Vigorito” la formazione di Gaetano Auteri si prende la vetta della classifica del girone C della Serie C in coabitazione con la Salernitana (KO a Catania). Prova muscolare e accorta tatticamente quella dei sanniti che, di fatto, segnano a inizio match e al suo tramonto, creando varie occasioni da gol e chiudendosi bene le rare volte che i lucani (soprattutto con Petrungaro) hanno provato ad affacciarsi dalle parti di Vannucchi. Infatti, la rete di Salvemini già all’8′ ha indirizzato la contesa, con i campani che sono andati poi vicini al raddoppio.

Stesso leitmotiv nella ripresa, anche se l’attaccante rossoblù aggiustava un pò la mira e, con una squadra comunque ‘quadrata’ come quella lucana, il minimo vantaggio poteva lasciare spazio a un finale ad alta tensione: invece ci ha pensato la bella rete di testa di Pierozzi al 74′ a chiudere la pratica, mettendo il sigillo a un successo meritato e che i due gol rispecchiavano meglio. Con questo successo il Benevento sale a quota 22 al primo posto e conferma di essere una schiacciasassi tra le mura amiche; resta fermo a 13 punti il Potenza che, pur non partendo favorito in questa ostica trasferta, chiude la serie positiva che aveva rilanciato ambizioni di play-off.

VIDEO BENEVENTO POTENZA (2-0), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi, Prisco (89′ Mignani), Maita, Salvemini (89′ Carfora), Manconi (72′ Mehic), Lamesta (58′ Della Morte), Scognamillo, Borghini, Ceresoli (89′ Ricci), Saio, Pierozzi. A disposizione: Russo, Esposito, Rillo, Sena, Viscardi, Romano, Cantisani, Tsingaras, Talia, Tumminello. Allenatore: Gaetano Auteri.

POTENZA (4-3-3): Alastra, Rocchetti, Felippe, Castorani, D’Auria, Riggio (80′ Bachini), Camigliano, Petrungaro (71′ Schimmenti), Siatounis (71′ Ghisolfi), Selleri, Adjapong (34′ Novella). A disposizione: Cucchietti, Guiotto, Anatriello, Mazzeo, Balzano, De Marco, Maisto, Bura, Bruschi. Allenatore: Pietro De Giorgio.

Reti: 7′ Salvemini (B), 74′ Pierozzi (B).

Ammoniti: Vannucchi (B), Manconi (B), Prisco (B).