Video/ Benevento Reggina (1-1) gol e highlights: Agostinelli all’esordio (Serie B)

Guardiamo il video gol e highlights di Benevento Reggina. Andrea Agostinelli esordisce con un pari contro la Reggina: il Benevento resta ultimo, la Reggina è in zona play off. Buona partenza del Benevento che al 6′ sfiora il vantaggio con un diagonale di Foulon. Al 10′ cambio obbligato per la Reggina con l’infortunato Di Chiara che deve lasciare spazio Liotti, sono comunque i sanniti a fare la partita con Foulon che ci prova di nuovo, ma senza fortuna, dalla lunga distanza. Al primo affondo però segna la Reggina: contropiede perfettamente orchestrato dagli amaranto, Crisetig serve Pierozzi che insacca per lo 0-1. Il Benevento prova a reagire allo svantaggio ma la difesa amaranto chiude bene su un’incursione di Schiattarella. Al 37′ però si rende di nuovo pericolosa la Reggina con una combinazione tra Strelec e Menez che libera Liotti, che sbaglia però l’ultimo controllo che l’avrebbe mandato in porta. Ammoniti Pierozzi e Schiattarella sul finire del primo tempo.

Triplo cambio per il Benevento all’intervallo, entrano Manfredini, Ciano e Pettinari rispettivamente al posto di Paleari, Tello e Simy. Al 3′ una gran traiettoria di Ciano dà l’illusione del gol, il Benevento conduce un avvio di ripresa all’attacco con la Reggina che prova a contenere e ripartire. Al 16′ non ha fortuna una conclusione dalla lunga distanza di Hernani, al 20′ Ciano non arriva d’un soffio di testa su un bel cross di Carfora, il quale al 22′ non riesce a sfruttare un suggerimento di Pettinari. Al 23′ triplo cambio nella Reggina: Rivas, Terranova e Gori sostituiscono rispettivamente Menez, Loiacono e Strelec. Ci prova subito Gori dalla distanza, il Benevento prova a sbilanciarsi di più e al 33′ Farias prende il posto di Improta. Quindi esce Schiattarella ed entra Viviani ma è il migliore in campo del secondo tempo a trovare il gol del pareggio dei sanniti. L’1-1 viene firmato da Ciano che sbuca a centro area su un cross di Foulon e brucia sul tempo la difesa amaranto. Ultimi assalti del Benevento che non hanno fortuna, allo stadio Vigorito si chiude in parità.

Andrea Agostinelli elogia la reazione del suo Benevento: “Il reparto avanzato era in uno stato psicologico d’assenza. Ho voluto dare una possibilità a Simy perché l’avevo caricato tanto. Ho detto ai ragazzi che non posso aspettare, infatti nel secondo tempo ho detto che ci giochiamo la vita e ho messo Ciano. Mi è piaciuto lo spirito: questo ci dà la voglia di dire che ce la possiamo ancora giocare. Quando sono arrivato si faceva fatica a sorridere, oggi ho visto qualche calciatore sorridere dopo il triplice fischio. La reazione della squadra è stata veemente, hanno capito che bisognava gettare il cuore oltre l’ostacolo con il gioco. Avremmo meritato la vittoria. Il rigore mi sembra abbastanza netto. La cosa che mi ha fatto piacere è che ho visto sorridere la squadra, cosa che non avevo visto quando sono arrivato. I calciatori mi hanno chiesto di fare una doppia seduta. Ciò vuol dire che hanno capito che la strada è quella giusta per sperare.”

Filippo Inzaghi invita la Reggina a credere nei play off: “Nel secondo tempo si poteva fare meglio, ma aumentiamo il vantaggio sul Palermo. Non ricordo interventi di Colombi, dovevamo fare meglio in qualche ripartenza. Sono felice di questa squadra, avremmo firmato con il sangue essere a questo punto in classifica. Dovevamo fare meglio nella ripresa, abbiamo sbagliato qualche appoggio di troppo, dovevamo essere più incisivi. Il Benevento, al di là dei problemi, ha messo dentro elementi come Ciano e Farias. Abbiamo cercato di mettere forze fresche, perché queste gare rischi di pareggiarle se le tieni aperte. Pensiamo già alla gara contro il Brescia. Era una gara da chiudere, pretendo sempre tanto dai miei calciatori. Conta poco guardare indietro, il destino è nelle nostre mani.”

