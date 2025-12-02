Video Benevento Salernitana che racconta la sfida valevole per il girone C di Lega Pro. Cronaca e migliori azioni della sfida.
VIDEO BENEVENTO SALERNITANA: SHOW GIALLOROSSO!
Video Benevento Salernitana che racconta un primo tempo incandescente tra le due squadre campane. Inizia meglio la partita, il Benevento che la sblocca dopo soli otto minuti, grazie a Pierozzi. Il gemello di Nicolò, giocatore del Palermo, anticipa tutti sul primo palo beffando Donnarumma che può raccogliere il pallone solo dentro la porta. La salernitana risponde quattro minuti più tardi con Capomaggio. L’ex giocatore dell’Audace Cerignola impatta bene di testa sul cross di De Boer ma il palo gli nega la gioia. Liguori sfiora il pareggio che arriva poco più tardi con l’argentino Capomaggio. Il consulto da parte del Var è lungo: pareggio granata con l’ultimo tocco di Capomaggio.
Donnarumma si esalta con una doppia parata al minuto 32, rispondendo presente sul tap in di Scognamillo. La partita è ben lontana dal dirsi conclusa. Raddoppio Benevento che porta la firma di Tumminello, abile a staccare di testa alle spalle del difensore avversario. Tris Benevento che sfrutta la sfortunata deviazione di Capomaggio per andare all’intervallo sopra di due reti. Secondo tempo che si apre con la rete di Tumminello che realizza la doppietta personale. C’è spazio anche per la quinta rete che porta la firma di Lamesta con Donnarumma che per poco non regala la possibilità alle Streghe di fare il sesto gol. Tumminello spreca malamente.