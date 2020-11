Video/ Benevento Spezia (0-3): highlights e gol. Nzola chiude con una doppietta!

VIDEO BENEVENTO SPEZIA (0-3): LA SFIDA AL VIGORITO

E’ splendida vittoria col risultato di 3-0 dello Spezia ai danni del Benevento, nella settima giornata del campionato di Serie A 2020-21. Ieri sera al Ciro Vigorito la compagine di Italiano, pur contando parecchie defezioni, ha messo in campo una prestazione veramente sostanziosa, come si vede nel video di Benevento Spezia, costringendo dunque Inzaghi ad arrendersi al quarto KO di fila. Venendo alle azioni salienti del match, possiamo dire che al via sono state ben poche emozioni in campo entro i primi trenta minuti di gioco: è solo al 29’ infatti che la sfida si accende con l’ottimo gol di Pobega (il secondo di fila). Sotto di un gol la squadra giallorossa, padrona di casa, prova a reagire ma è solo Lapadula a far paura alla difesa bianconera, senza comunque riuscita e centrale lo specchio di Provedel. Nella ripresa ci prova Agudelo a far paura: al 65’ è però Nzola a colpire lo specchio degli stregoni e lo stesso bomber numero 18 dello Spezia a trovare il tris finale, solo cinque minuti dopo. Nel finale della partita di Serie A sono pochi gli squilli in campo: nonostante la girandola di cambi dalla panchina, non si cambia l’inerzia della partita e al triplice fischio finale è grande festa per gli spezzini.

IL TABELLINO

BENEVENTO-SPEZIA 0-3

29′ Pobega, 65′ e 70′ Nzola

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia (75′ Barba), Caldirola, Glik, Foulon (14′ Maggio); Dabo (46′ Improta), Schiattarella (75′ Tello), Ionita; Insigne, Sau (75′ Moncini); Lapadula. All. F. Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot (45′ Dell’Orco), Terzi, Bastoni (76′ Marchizza); Estevez (82′ Agoume), Ricci (82′ Mora), Pobega (76′ Leo Sena); Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Ammoniti: Improta (B), Bastoni (S), Agudelo (S), Maggio (B), Caldirola (B)

