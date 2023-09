Video/ Benevento Taranto (2-1) gol e highlights: Ferrante e Karic firmano la vittoria (21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO TARANTO: LA PARTITA

Il Benevento supera il Taranto per due reti ad uno grazie a Ferrante e Karic con Antonino Lui che accorcia nella ripresa. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Benedetti per Karic, la conclusione non trova la porta. Azione personale di Kanoutè che crossa e trova l’angolo. Ferrante! La sblocca il Benevento! Benedetti in mezzo, Ferrante è lesto a metterla in rete. Cross di Benedetti, Karic non ci arriva, allontana la difesa ospite. Karic! Raddoppia il Benevento! Pinato conclude, Vannucchi la respinge corta, ci arriva Karic e la deposita in rete. La prima frazione di gioco vede i sanniti avanti di due reti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO TARANTO, IL SECONDO TEMPO

Punizione di Tello, Talia va in rovesciata, la sfera arriva a Pinato che la mette fuori. Talia parte in contropiede entra in area e calcia, sfera fuori di pochissimo. Benevento in pieno controllo della gara. Antonini Lui! La riapre il Taranto! Orlando in mezzo da punizione per il colpo di testa vincente! Karic supera un avversario e calcia, palla di poco fuori! Termina il match, vincono i sanniti.

BENEVENTO TARANTO, IL TABELLINO

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Karic (39’st El Kaouakibi), Talia, Pinato (21’st Simonetti), Benedetti; Tello, Bolsius (14’s Carfora), Ferrante (39’st Marotta). A disp.: Nunziante, Manfredini, Alfieri, Masciangelo, Kubica, Ciano, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Ciciretti. All.: Andreoletti

Taranto (3-5-2): Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Romano (1’st Fiorani), Calvano, Zonta (1’st Fabbro), Ferrara (1’st Panico); Kanouté (22’st Orlando), Samele (1’st Bifulco). A disp.: Loliva, Di Serio, De Santis, Riggio, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Capone. All.: Capuano

Arbitro: Ancora di Roma 1. Assistenti: Palla e Linardi. IV ufficiale: Gavini

Marcatore: 24’pt Ferrante, 45’pt Karic, 31’st Antonini

Note: Ammoniti Romano, Berra, Enrici, El Kaouakibi, Fabbro. Minuti di recupero 2’pt e 4’st

