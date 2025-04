VIDEO BENEVENTO TRAPANI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ciro Vigorito il Trapani vince di misura in trasferta contro il Benevento per 1 a 0. Nel primo tempo i siciliani si fanno strada immediatamente al 6′ con un gol siglato da Carraro da posizione molto più che defilata sfruttando una deviazione di tacco di Nunziante dopo il suggerimento offertogli da Kragl.

Video Altamura Audace Cerignola (1-0)/ Gol e highlights: Palermo firma il successo! (Serie C, 19 aprile 2025)

La rete dell’immediato raddoppio non arriva quindi all’8′ con Celiento che coglie invece un palo ed al 9′ con ancora Carraro. I giallorossi cominciano a spingere dal 19′ con Lamesta mancando lo specchio della porta, con Lanini disinnescato da Barosi al 27′ e poi al 43′ pure con uno spunto di Pinato. Nel secondo tempo i granata tornano ad affacciarsi in avanti centrando un altro palo questa volta con Anatriello in avvio al 52′.

Video Casertana Crotone (2-0)/ Gol e highlights: segna Bacchetti e poi Egharevba! (Serie C, 19 aprile 2025)

Nel finale Celiento non aggiusta la mira, già imprecisa in apertura di gara, al 72′ ed al 77′ Manconi getta alle ortiche la chance migliore per pareggiare fallendo per ben due volte il calcio di rigore concesso per un presunto fallo di mano tirando prima alto e poi facendoselo parare da Barosi.

Il Trapani si aggiudica i tre punti in palio e raggiunge quota 41 nella classifica del girone C della Serie C stagione 2024/2025. Il Benevento rimane dal canto suo incollato ai quarantanove punti già conquistati prima della trentasettesima giornata di campionato, insieme con il Potenza.

VIDEO BENEVENTO TRAPANI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Avellino in B, ok Juve U23: Diretta gol live score (oggi 19 aprile 2025)