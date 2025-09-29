Video Benevento Trapani (2-0): gol e highlights della sfida valida per il settimo turno del girone C della Serie C

VIDEO BENEVENTO TRAPANI (2-0), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Benevento Trapani, gol e highlights: il 2-0 con cui la Strega si sbarazza del Trapani conferma che la truppa di Gaetano Auteri è una delle rivali più accreditate della Salernitana per la promozione diretta e il contemporaneo pari dei campani in trasferta può far sorridere doppiamente i padroni di casa. La gara contro la formazione sicula, allenata da Salvatore Aronica, si è decisa tutta nel primo tempo: anzi, nei 40′ iniziali, tanto basta a Manconi e Pierozzi per piegare la resistenza avversaria e consentire al pubblico del “Ciro Vigorito” di vivere un secondo tempo sostanzialmente tranquillo, nonostante il tentativo di forcing dell’undici granata.

La gara, con il più classico dei gol dell’ex, era stata indirizzata al 10′ da Manconi, con la collaborazione di Pierozzi; poi era il numero 77 a incornare di testa il raddoppio che chiudeva la pratica anzitempo. Nella ripresa il tecnico dei trapanesi provava a sovvertire l’inerzia con dei cambi ma, nonostante l’impegno, era dura impensierire Vannucchi: solamente Benedetti era pericoloso tra il 52′ e il 54′; poi, surplace per i giallorossi che rischiavano solo nel recupero (chance per Celeghin). Il successo proietta il Benevento in testa a quota 16 con la Salernitana, mentre il Trapani resta a 4 punti nelle retrovie, ma va ricordato che partiva con la zavorra del -8…

VIDEO BENEVENTO TRAPANI (2-0), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Prisco (29′ st Mehic), Maita, Salvemini (29′ st Tumminello), Manconi (20′ st Carfora), Lamesta (40′ st Talia), Scognamillo, Borghini (20′ st Romano), Ceresoli, Saio, Pierozzi. A disposizione: Russo, Suppa, Rillo, Sena, Cantisani, Ricci, Mignani, Tsingaras, Della Morte. Allenatore: Gaetano Auteri.

TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti; Stramaccioni (29′ st Negro), Canotto (36′ st Ciotti), Ciuferri (23′ st La Sorsa), Carriero (1′ st Grandolfo), Fischnaller, Kirwan, Pirrello, Benedetti, Palmieri (1′ st Celeghin), Di Noia. A disposizione: Sposito, Salines, Motoc, Podrini, Marcolini. Allenatore: Salvatore Aronica.

Reti: 10′ pt Manconi (B), 40′ pt Pierozzi (B).

Ammoniti: Borghini (B), Negro (T).