Video/ Benevento Verona (0-3) highlights e gol. Serata da incubo per i sanniti

Turno infrasettimanale da incubo per il Benevento che perde 0-3 contro il Verona e rischia seriamente di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere dopo un ottimo girone d’andata, merito del Cagliari rivitalizzato dall’arrivo di Semplici che con due vittorie consecutive ha innalzato sensibilmente la quota salvezza. Diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol del match valevole per la 25^ giornata di Serie A dominato dagli uomini di Juric che portano a casa i tre punti con un risultato che – detto con franchezza – gli va anche stretto. Non a caso riteniamo che il migliore in campo – nelle fila dei sanniti, ovviamente – sia stato indubbiamente Montipò: senza le sue parate il KO sarebbe stato memorabile per la squadra di Inzaghi la cui ultima vittoria risale allo scorso 6 gennaio, da allora il piatto piange con un bottino di 4 pareggi e 4 sconfitte, 0.5 punti a partita. Di questo passo non sarà facile rimanere nella massima categoria anche la prossima stagione. Che la serata prenda una brutta piega lo si capisce subito quando dopo pochi minuti Letizia alza bandiera bianca per un problema muscolare alla coscia destra ed esce dal campo in lacrime, l’ennesimo infortunio per il centrocampista reduce da un altro lungo stop. Il suo sostituto, Foulon, prima si fa scappare Faraoni che sblocca la contesa con un gran colpo di scena su assist di Lazovic, poi deposita il pallone nella porta sbagliata nel goffo tentativo di intercettare un cross innocuo. Prima dell’intervallo Barak scheggia la traversa mentre dall’altra parte Insigne non riesce a riaprirla. A inizio ripresa Lasagna cala il tris e chiude i giochi con ampio anticipo, da qui al triplice fischio di Ayroldi il Benevento pensa solamente a non prenderne altri.

VIDEO BENEVENTO-VERONA 0-3, IL TABELLINO

BENEVENTO-VERONA 0-3 (0-2)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli (46’ Improta), Glik, Caldirola, Letizia (11’ Foulon, 46’ Tuia); Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne (55’ Viola), Sau; Lapadula (74’ Gaich). All. Filippo Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani (83’ Dawidowicz), Gunter, Ceccherini (79’ Lovato); Faraoni, Tameze (66’ Sturaro), Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni (79’ Bessa); Lasagna (83’ Favilli). All. Ivan Juric.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi (Sez. di Molfetta).

AMMONITI: 72’ Sturaro (V).

RECUPERO: 2’ pt, 0’ st.

MARCATORI: 25’ Faraoni (V), 34’ aut. Foulon (V), 50’ Lasagna (V).

