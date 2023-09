Video/ Benevento Virtus Francavilla (1-0) gol e highlights: 3 agevoli per i campani (11 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO VIRTUS FRANCAVILLA: È BASTATO UN GOL…

Benevento Virtus Francavilla sul rettangolo da gioco. Due squadre che affrontano la ara secondo la stessa filosofia ossia subire un goal in meno degli avversari. Questo sta regalando uno spettacolo alquanto scialbo con pochissime azioni da rete sia da una parte che dall’altra. Male per una squadra come il Benevento che quest’anno puntava alla promozione. Occasione più ghiotta per i giallorossi campani che con gli inserimenti di Pinato riescono a rendersi pericolosi ma la difesa degli ospiti è ben posizionata cosi i cross vengono facilmente intercettati dalla retroguardia. Pinato però in un’occasione riesce a rubare il tempo al difensore e a tentare la conclusione.

Benevento Virtus Francavilla, partita che si sblocca e adesso inizierà un vero e proprio secondo match appena l’arbitro fischierà il secondo tempo di questa partita. A sbloccare il tabellino ci pensa Ferrante che su calcio d’angolo riesce a saltare più in alto di tutti e a colpire bene di testa. Il tiro quindi è sia forte che preciso e il portiere non può nulla per intervenire. Infatti alla fine dell’azione può soltanto raccogliere il pallone in fondo alla rete. Tutto da rifare per il Virtus Francavilla che fino a questo momento si era difesa bene.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO VIRTUS FRANCAVILLA, IL SECONDO TEMPO

Continua Benevento Juve Stabia Virtus Francavilla, una gara che parte e ricomincia in fotocopia del primo tempo. Due squadre incattivite e questo lo dimostrano anche i gialli tirati fuori dall’arbitro in questi venti minuti e che lasciano poco spazio di manovra sia da una parte che dall’altra. Solo l’estro di alcune giocate singole ha rianimato un po’ i tifosi sugli spalti. Uno su tutti è il giocatore del Benevento Capellini, che con le sue percussioni in cui riesce a correre a tutta fascia fino alla fine del campo e mettere in mezzo, spesso superando anche qualche giocatore avversario con dei bei dribbling, riesce a rianimare i suoi anche se fino a questo momento il risultato rimane uguale.

Termina Benevento Virtus Francavilla, Il pubblico era in delirio, sostenendo a piena voce le proprie squadre del cuore. I minuti finali erano carichi di tensione, con i giocatori sfiniti ma determinati a dare il massimo per portare a casa la vittoria. Gli allenatori agitavano le braccia dalla panchina, cercando di impartire gli ultimi consigli tattici ai loro ragazzi. Poi, all’ottantesimo minuto, è arrivato il momento decisivo. Un cross perfetto da parte di Karic ha raggiunto l’attaccante di punta, che ha colpito di testa con precisione millimetrica. Il pallone ha sibilato nell’aria prima di schiantarsi tra i guantoni del portiere, facendo strozzare in gola l’urlo dei tifosi di casa.

VIDEO GOL BENEVENTO VIRTUS FRANCAVILLA, IL TABELLINO

BENEVENTO: Paleari A. (Portiere), Berra F., Capellini R., Pastina C., El Kaouakibi H., Karic N., Talia A. (dal 36′ st Kubica K.), Pinato M. (dal 29′ st Simonetti P.), Benedetti A. (dal 28′ st Masciangelo E.), Marotta A. (dal 21′ st Bolsius D.), Ferrante A.. A disposizione: Agnello E., Carfora L., Ciciretti A., Manfredini N. (Portiere), Masella D., Nunziante A. (Portiere), Rillo F., Rossi R., Sorrentino S., Terranova E., Viscardi A.

VIRTUS FRANCAVILLA: Forte F. (Portiere), Accardi A., Gavazzi F., Monteagudo J. C., Carella F. (dal 22′ st Macca F.), Izzillo N. (dal 13′ st Biondi K.), Fornito G., Di Marco T., Nicoli S. (dal 38′ st De Marino D.), Polidori A. (dal 13′ st Zuppel D.), Artistico G. (dal 23′ st Giovinco G.). A disposizione: Carretta F. (Portiere), Fekete M., Latagliata M., Lucatelli I. (Portiere), Risolo A., Serio S., Yakubiv S.

Reti: al 35′ pt Ferrante A. (Benevento) .

Ammonizioni: al 15′ st Capellini R. (Benevento) al 8′ st Monteagudo J. C. (Virtus Francavilla).

