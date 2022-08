Video/ Benfica Dinamo Kiev (3-0) gol e highlights: Aquile ai gironi, Champions League

VIDEO BENFICA DINAMO KIEV (3-0): I PORTOGHESI VOLANO AI GIRONI

Il Benfica non ha lasciato scampo alla Dinamo Kiev, mai messa in discussione la loro qualificazione alla fase a gironi della Champions League infatti. La squadra portoghese ha dominato la partita dall’inizio alla fine come avvenne per l’andata, che sommandola al computo totale mostra un tondo 5-0. Sintomo anche di una modesta Dinamo Kiev che dopo quello che sta succedendo nel loro paese, si sono dovuti ridimensionare molto.

Risultati Champions League/ Ecco chi passa il turno, si avvera il sogno israeliano

Infatti la squadra ucraina aveva pochissimi minuti sulle gambe e un ritmo partita, per forza di cose, pari a zero. Il risultato quindi era scontato fin dall’inizio ma in questo sport bisogna sempre lasciare la parola al campo. E quello che si può imparare da questa partita è che non bisogna mai darsi per vinti visto che la Dinamo fino all’ultimo ha provato a insaccare il pallone nella porta portoghese. Poco da dire invece sul Benfica, che ha fatto sostanzialmente il suo, ma la mano del tecnico tedesco sta creando un bel progetto in quel di Lisbona.

Diretta/ Benfica Dinamo Kiev (risultato finale 3-0): portoghesi ai gironi!

VIDEO BENFICA DINAMO KIEV: PRATICA CHIUSA NEL PRIMO TEMPO

In Benfica Dinamo Kiev il giocatore migliore è stato sicuramente l’ex Ajax, David Neres, che ha fatto il bello e il cattivo tempo dalla trequarti in su per il Benfica, facendo ammattire i difensori avversari. L’ala infatti fin dai primi minuti di partita ha iniziato ad accentrarsi al centro, partendo dalla destra per poter sventagliare con il suo sinistro dentro l’area di rigore. Proprio da questa azione infatti nasce il goal di Otamendi.

Dopo questo goal, la squadra si è sostanzialmente accontentata di portare a casa il risultato senza rischiare troppo, ha infatti sfruttato i larghi spazi che la Dinamo Kiev ha lasciato in contropiede per punire altre due volte gli ospiti. Il secondo goal infatti è di Rafa Silva, che disegna una pennellata che insacca nell’angolino basso, dopo essersi ritrovato la porta spalancata. Invece è proprio Neres, che dopo l’assist, segna il 3-0 con un tiro potente da dentro l’area di rigore.

Eugenio Fascetti/ "Nazionale in crisi per i troppi stranieri. Su Cassano…"

VIDEO BENFICA DINAMO KIEV 3-0, IL TABELLINO

BENFICA DINAMO KIEV 3-0 (3-0)

BENFICA 4-2-3-1 Vlachodimos, Gilberto, Grimaldo, Neres, Fernandez, Joao Mario, Rafa Silva, Otamendi, Florentino, Gonçalo Ramos, Morato. All. Schmidt

DINAMO KIEV 4-4-1-1 Bushchan, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Shaparenko, Karavaev, Zabarnyi, Buyalskiy, Syrota, Besedin, Kedziora. All. Lucescu

ARBITRO: Clement Turpin

MARCATORI: 27’ Otamendi (B), 40’ Rafa Silva (B), 42’ Neres (B)

AMMONITI: 82’ Shaparenko (D), 84’ Musa (B)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BENFICA DINAMO KIEV 3-0











© RIPRODUZIONE RISERVATA