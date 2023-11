Video/ Benfica Inter (3-3) gol e highlights: nerazzurri che risorgono (Champions League, 29 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENFICA INTER: SINTESI

In un inizio di partita elettrizzante tra Benfica e Inter, la squadra portoghese sta attualmente dominando il campo al ventesimo minuto del primo tempo. Benfica si trova in vantaggio per 2-0, grazie a una straordinaria prestazione di Joao Mario che ha realizzato una doppietta. Il primo gol è arrivato al 10° minuto, quando Joao Mario ha capitalizzato su un errore difensivo dell’Inter, penetrando nell’area di rigore e piazzando la palla con precisione nel fondo della rete. La reazione dell’Inter è stata immediata, ma la difesa del Benfica ha resistito con determinazione. Il secondo gol di Joao Mario è giunto al 18° minuto, con una magistrale conclusione da fuori area che ha lasciato senza scampo il portiere dell’Inter. La squadra italiana sta ora cercando di riorganizzarsi per invertire il corso della partita, ma il Benfica sembra essere in gran forma e ha mantenuto un controllo saldo sul gioco finora.

Il primo tempo di questa emozionante partita tra Benfica e Inter si conclude con uno straordinario vantaggio per la squadra portoghese. Il risultato attuale è di 3-0, e il protagonista indiscusso è stato Joao Mario, che ha segnato una tripletta impressionante. Il primo gol di Joao Mario è giunto al 10° minuto, sfruttando un’opportunità derivante da un errore difensivo dell’Inter. Il secondo gol è arrivato al 18° minuto, con una magistrale conclusione da fuori area che ha sorpreso il portiere avversario. La tripletta è stata completata al 40° minuto, quando Joao Mario ha capitalizzato su un cross preciso e ha colpito di testa, portando il Benfica a una posizione di comando. L’Inter, ora in svantaggio di tre gol, si trova ad affrontare una situazione difficile e dovrà pianificare una notevole rimonta nella seconda metà della partita. Il Benfica, invece, è chiaramente in controllo del gioco e sembra deciso a mantenere la sua vantaggiosa posizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENFICA INTER, IL SECONDO TEMPO

La seconda metà di Benfica e Inter è iniziata in modo spettacolare, con entrambe le squadre che hanno aggiunto nuovi capitoli alla loro sfida avvincente. Dopo i primi venti minuti del secondo tempo, il punteggio attuale è di 3-2 a favore del Benfica, con reti segnate da Arnautovic e Frattesi per l’Inter. Il primo a segnare è stato Arnautovic al 50° minuto, capitalizzando su un’occasione ben costruita dalla squadra italiana. La risposta è stata rapida, e Frattesi ha segnato al 55° minuto, riportando la squadra portoghese in vantaggio. La partita si sta intensificando con azioni da entrambe le parti, e i tifosi sono in fermento. L’Inter sembra determinata a rientrare in gioco, mentre il Benfica cerca di difendere la sua sottile ma importante vantaggio. Con il punteggio attuale, tutto è ancora possibile e la partita è aperta a qualsiasi risultato.

Benfica e Inter è giunta al termine con un finale mozzafiato, con un pareggio finale di 3-3. La sfida è stata caratterizzata da azioni spettacolari e colpi di scena, mantenendo gli spettatori incollati ai loro posti fino all’ultimo fischio dell’arbitro. Dopo il vantaggio iniziale del Benfica, l’Inter ha dimostrato grande carattere, riuscendo a pareggiare il match. Il risultato è stato portato sul 3-2 in favore del Benfica, ma l’Inter ha guadagnato un calcio di rigore, battuto magistralmente da Sanchez, che ha collocato la palla nell’angolo destro della porta, siglando il gol del pareggio. Il pubblico è stato trascinato in un vortice di emozioni mentre entrambe le squadre cercavano disperatamente di ottenere la vittoria nei minuti finali. Tuttavia, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare il gol decisivo, e la partita si è conclusa con un risultato di parità, 3-3. Questo incontro rimarrà sicuramente nella memoria degli appassionati di calcio, grazie agli sforzi straordinari di entrambe le squadre nel cercare di prevalere sull’avversario.

BENFICA INTER, IL TABELLINO

BENFICA: Trubin A. (Portiere), Aursnes F., Antonio Silva, Otamendi N., Morato, Florentino (dal 34′ st Kokcu O.), Neves J., Di Maria A. (dal 44′ st Araujo T.), Rafa Silva, Joao Mario, Tengstedt C. (dal 34′ st Musa P.). A disposizione: Cabral A., Chiquinho, Gouveia T., Joao Victor, Jurasek D., Kokubo L. (Portiere), Soares S. (Portiere) Allenatore: Schmidt R..

INTER: Audero E. (Portiere), Bisseck Y., de Vrij S. (dal 32′ st Dimarco F.), Acerbi F., Darmian M. (dal 23′ st Cuadrado J.), Frattesi D., Asllani K., Klaassen D. (dal 23′ st Barella N.), Carlos Augusto, Arnautovic M. (dal 23′ st Thuram M.), Sanchez A. (dal 34′ st Martinez La.). A disposizione: Calhanoglu H., Di Gennaro R. (Portiere), Kamate I., Mkhitaryan H., Sommer Y. (Portiere), Stabile G., Stankovic A. Allenatore: Inzaghi S..

RETI: al 5′ pt Joao Mario (Benfica) , al 13′ pt Joao Mario (Benfica) , al 34′ pt Joao Mario (Benfica) al 6′ st Arnautovic M. (Inter) , al 13′ st Frattesi D. (Inter) , al 27′ st Sanchez A. (Inter) .

AMMONIZIONI: al 27′ st Joao Mario (Benfica), al 33′ st Morato (Benfica), al 45′ st Schmidt R. (Benfica) al 31′ st Cuadrado J. (Inter).

