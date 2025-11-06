Video Benfica Leverkusen (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per la quarta giornata della Champions League 2025/2026.

VIDEO BENFICA LEVERKUSEN, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Estádio da Luz di Lisbona il Bayer Leverkusen si impone in trasferta per 1 a 0 contro il Benfica. Nel primo tempo i lusitani partono forte centrando la traversa all’11’ con uno spunto impreciso di Lukebakio ed al 13′ Flekken risponde presente sula conclusione dalla distanza tentata da Rios.

Al 26′ comincia una sorta di duello fra Lukebakio e Flekken con quest’ultimo ad evitare il peggio pure al 43′ fermando ancora l’attaccante. Le Aquile ci avevano comunque provato al 31′ con Barreiro, al 33′ con Otamendi ed i tedeschi non hanno fatto di meglio al 35′ con la chance fallita da Poku.

Al 44′ Pavlidis e Otamendi sprecano un altro paio di opportunità per i padroni di casa. Nel secondo tempo è Pavlidis a cercare di portare i suoi in vantaggio con due occasioni non capitalizzate al 48′, per l’ennesima parata di Flekken, ed al 51′, senza inquadrare il bersaglio.

Nel finale Schick prende la mira al 64′ e la aggiusta al 65′ trovando il gol che spezza l’equilibrio con un colpo di testa vincente. I rossoneri inseguono il pareggio al 71′ con Otamendi e rischiano il tracollo al 90’+1′ sulla giocata di Grimaldo ma Flekken vince di nuovo il confronto con Lukebakio pure al 90’+6′.

Questa sconfitta riconferma il Benfica a quota zero e dunque sul fondo della graduatoria persino dopo la quarta giornata della Champions League 2025/2026. Il successo conquistato invece lontano dalle mura amiche fornisce tre punti al Bayer Leverkusen che in questo modo raggiunge quota cinque nella classifica del torneo continentale.

VIDEO BENFICA LEVERKUSEN: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS