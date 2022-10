Video/ Benfica Psg (1-1) gol ed highlights: lusitani e parigini a quota 7 punti!

Video di Benfica Psg che regala gioia ed emozioni in campo. Primi minuti con il Benfica che parte subito bene in attacco con il super portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma che salva i parigini in più occasioni su Ramos e Neres. Paris che trova il gol del vantaggio con Leo Messi che realizza, su assist del compagno ed amico Neymar, il vantaggio per i parigini. Per l’argentino sono 127 gol in Champions League tra Barcellona e Paris Saint Germain in tutta la carriera. Primo tempo che finisce con il gol del Benfica con l’autogol di Danilo che beffa Donnarumma ed il risultato torna in parità. Secondo tempo che inizia con la doppia occasione immediata del Paris Saint Germain prima con Hakimi e dopo con Neymar con la traversa che gli nega la gioia del gol. Rimane a terra e chiede il cambio Nuno Mendes.

Entra Bernat al posto del giocatore portoghese. Ci prova Kylan Mbappe che calcia in alto senza trovare la via del gol. Occasione importante per i parigini con l’ex Napoli Fabian Ruiz che calcia verso la porta ma non trova la porta per poco alto sopra la traversa. Cartellino giallo per Marco Verratti, è il terzo cartellino giallo in pochissimi minuti per i parigini con la stessa sanzione per Fabian Ruiz ed il brasiliano Neymar. Finisce la partita con il risultato di 1-1 con l’autogol sfortunato di Danilo che condanna al pari il Paris Saint Germain a restare a quota 7 punti in classifica a pari punti proprio con i portoghesi nel girone H di Champions League.

BENFICA: Bah A., Fernandez E. (dal 33′ st Aursnes F.), Florentino, Grimaldo A., Joao Mario, Neres D. (dal 45’+1 st Pinho R.), Otamendi N., Rafa Silva, Ramos G. (dal 33′ st Draxler J.), Silva A., Vlachodimos O. (Portiere). A disposizione: Aursnes F., Brooks J., Chiquinho, Draxler J., Gilberto, Gil Dias, Goncalves D., Joao Victor, Leite H. (Portiere), Musa P., Pinho R., Ristic M. Allenatore: Schmidt R..

PARIS SG: Danilo, Donnarumma G. (Portiere), Hakimi A., Marquinhos, Mbappe K., Mendes N. (dal 21′ st Bernat J.), Messi L. (dal 36′ st Sarabia P.), Neymar, Ramos S., Verratti M., Vitinha (dal 42′ st Ruiz F.). A disposizione: Bernat J., Bitshiabu E., Ekitike H., Mukiele N., Navas K. (Portiere), Rico S. (Portiere), Ruiz F., Sarabia P., Soler C., Zaire-Emery W. Allenatore: Galtier C..

Reti: al 41′ pt Danilo (Benfica) autogol al 22′ pt Messi L. (Paris SG) .

Ammonizioni: al 45′ pt Fernandez E. (Benfica), al 25′ st Ramos G. (Benfica) al 45’+1 st Ruiz F. (Paris SG), al 45’+1 st Neymar (Paris SG), al 45’+4 st Verratti M. (Paris SG).











