Video/ Benfica Salisburgo (0-2) gol e highlights: disastro casalingo (20 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENFICA SALISBURGO. CHE TONFO PER I PORTOGHESI!

Benfica Salisburgo ha inizio con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco. Entrambe sembrano determinate a ottenere una vittoria, ma finora il punteggio è rimasto 0-0. Il Benfica sembra più aggressivo nei primi minuti della partita, cercando di creare occasioni da gol. Tuttavia, il Salisburgo sta difendendo bene e respinge gli attacchi avversari. Ecco un momento cruciale: il difensore del Benfica, Silva, commette un fallo duro su un avversario e riceve un cartellino rosso dall’arbitro. Il Benfica ora dovrà giocare con un uomo in meno per il resto della partita, il che mette in seria difficoltà la squadra di casa. Dopo l’espulsione di Silva, il Salisburgo sembra più fiducioso e cerca di sfruttare la superiorità numerica. Tuttavia, il Benfica sta cercando di difendersi con determinazione e respingere gli attacchi avversari.

Benfica Salisburgo, il Benfica cerca di mantenere il proprio vantaggio di 1-0, mentre il Salisburgo sta cercando di recuperare e pareggiare la partita. Il Benfica sta difendendo con determinazione, cercando di respingere gli attacchi del Salisburgo e proteggere il proprio vantaggio. La loro difesa è ben organizzata e sta facendo fatica agli attaccanti ospiti a trovare spazi. Tuttavia, il Salisburgo è determinato a rimanere nella partita, e in un momento chiave, il difensore Simic riesce a trovare il gol del pareggio. Dopo un calcio d’angolo, Simic salta più in alto di tutti e colpisce di testa, mettendo la palla nell’angolo della porta del Benfica. Il pubblico ospite esplode di gioia mentre Simic festeggia con i suoi compagni di squadra. Nonostante il pareggio del Salisburgo, entrambe le squadre continuano a lottare per influenzare il risultato prima della fine del primo tempo. La tensione in campo è palpabile, e il pubblico è ansioso di vedere come si svilupperà la partita nella seconda metà.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENFICA SALISBURGO, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia con il Benfica che si trova in una situazione difficile, essendo ora sotto di due gol contro il Salisburgo, con il punteggio che è passato a 0-2. Il Benfica è determinato a recuperare, mentre il Salisburgo cerca di difendere il proprio vantaggio. Nel corso dei primi venti minuti del secondo tempo, il Benfica cerca di aumentare la pressione offensiva, cercando disperatamente di segnare un gol e rimettersi in gioco. Tuttavia, il Salisburgo sta difendendo con tenacia, cercando di respingere gli attacchi avversari e mantenere il proprio vantaggio. In un momento cruciale, Gloukh del Salisburgo riesce a trovare la seconda rete per la sua squadra. Dopo un rapido contropiede, Gloukh si trova in una posizione ideale nell’area di rigore del Benfica e colpisce il pallone con precisione, superando il portiere avversario.

Il Salisburgo celebra il gol mentre i tifosi ospiti esultano. Il Benfica è ora in una situazione difficile, essendo sotto di due gol, ma la partita è ancora lunga e la squadra di casa cercherà disperatamente di recuperare. Il Salisburgo, d’altra parte, cerca di difendere il proprio vantaggio. Il pubblico è in attesa di vedere come si svilupperà il resto del secondo tempo di questa partita emozionante. La partita si sta avvicinando alla conclusione con il Salisburgo in vantaggio per 2-0 sul Benfica. Il Benfica è determinato a segnare almeno un gol per accorciare le distanze, mentre il Salisburgo cerca di mantenere il punteggio e garantirsi la vittoria.Nel corso degli ultimi venti minuti, il Benfica cerca di aumentare la pressione offensiva, cercando disperatamente di trovare il gol che potrebbe riaprire la partita. Tuttavia, il Salisburgo sta difendendo con determinazione, chiudendo gli spazi e contrastando gli attacchi avversari. Nonostante il pressing del Benfica, il Salisburgo sta riuscendo a mantenere il controllo e a respingere gli assalti avversari. Il tempo sta scadendo rapidamente, e sembra che il Salisburgo sia sulla strada giusta per ottenere la vittoria.

BENFICA: Trubin A., Bah A., Antonio Silva, Otamendi N., Aursnes F., Kokcu O. (dal 27′ st Chiquinho), Neves J., Di Maria A. (dal 27′ st David Neres), Rafa Silva (dal 39′ st Gouveia T.), Joao Mario (dal 16′ pt Morato), Musa P. (dal 39′ st Tengstedt C.). A disposizione: Kokubo L., Soares S., Araujo T., Cabral A., Florentino, Joao Victor, Jurasek D., Allenatore: Schmidt R..

SALISBURGO: Schlager A., Dedic A., Pavlovic S. (dal 44′ st Piatkowski K.), Baidoo S. (dal 26′ st Solet O.), Terzic A., Bidstrup M., Gourna-Douath L., Kjaergaard M., Gloukh O. (dal 26′ st Sucic L.), Simic R. (dal 26′ st Ratkov P.), Konate K. (dal 14′ st Koita S.). A disposizione: Mantl N., Capaldo N., Forson A., Kameri D., Morgalla L., Nene D., Ulmer A. Allenatore: Struber G..

Reti: al 15′ pt Simic R. (Salzburg) , al 6′ st Gloukh O. (Salzburg) .

Ammonizioni: al 2′ pt Trubin A. (Benfica), al 9′ st Rafa Silva (Benfica), al 24′ st Otamendi N. (Benfica) al 21′ pt Gourna-Douath L. (Salzburg), al 13′ st Baidoo S. (Salzburg), al 22′ st Simic R. (Salzburg), al 45’+1 st Koita S. (Salzburg).

Rigori sbagliati: al 3′ pt Konate K. (Salzburg).

