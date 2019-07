Video/ Benin Camerun (0-0) highlights: leoni spenti, ma agli ottavi (Coppa Africa)

Si chiude senza reti la partita tra Benin e Camerun, occorsa ieri sera per la terza e ultima giornata del girone F della Coppa d’Africa 2019. Come emerge nel video di Benin Camerun quindi nessuna rete tra le mura dell’Ismailia Stadium, ma pure nessuna emozione: di fatto ben poco accade in entrambi i lati del campo e ci sarebbe aspettato una prestazione di potenza dei leoni siamo stata delusi. Il Camerun infatti pareva più timoroso di incassare gol che di farli: una partita quindi tutta giocata in chiusura per i camerunesi che pure però ha avuto il buono di non concedere alcun spazio al Benin che solo a tratti ha provato a fare la sua partita. Se si escludono quindi qualche occasione da gol segnate nel primo tempo da parte del Camerun, vi è ben poco altro da dire sul match. Segnaliamo però che con questo pareggio il Camerun ha raggiunto il Ghana in vetta alla classifica del girone F e quindi sarà protagonista nella prossima fase della Coppa d’Africa 2019. Il Benin invece ha strappato il pass per il tabellone in virtù della posizione di migliore terza classificata.

IL TABELLINO

Benin Camerun 0-0

Benin: Kassifa, Baraze, Adenon, Verdon, Kiki, Adeoti, Sessegnon, Mama, Djigla, Mounie, Dossou

Camerun: Onana, Collins, Banana, Ngadeu, Oyongo, Anguissa, Djoum, Malong, Bahoken, Choupo-Moting, Toko

Note: ammoniti 20’ Djounm (C), 42’ Fai (C), 45’ Mounie (B), 54’ Baraze (B), 77’ Zambo Andre Frank (C), 90+1’ Oyongo (C)

Stadio: Ismailia Stadium, Arbitro Selmi.

VIDEO BENIN CAMERUN, HIGHLIGHTS





