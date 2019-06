Video/ Benin Guinea Bissau (0-0); highlights, nessun gol a Ismailia (Coppa Africa)

Match di sicuro non memorabile tra Benin e Guinea Bissau nel girone F di Coppa d’Africa. Finisce senza reti così come l’altra partita del girone tra Camerun e Ghana, con la situazione del girone che ora vede il Camerun in testa a 4 punti, Benin e Ghana a quota 2 a parità di differenza reti e la Guinea Bissau a 1. Sarà decisiva l’ultima giornata della fase a gironi, col Benin che può nutrire senza dubbio i maggiori rimpianti per quanto sprecato nel corso della partita. La prima occasione è subito per Adeoti che sfiora il palo, mentre al 20′ è la Guinea Bissau a rendersi pericolosa con una conclusione dalla distanza di Manconi. Insiste il Benin che va per due volte al tentativo di testa con Steve Mounie, col bersaglio mancato davvero di poco.

IL SECONDO TEMPO

Poi si va all’intervallo con la Guinea Bissau che nella ripresa non cambia comunque strategia, restando attenta e compatta in difesa e provando a ripartire all’occorrenza. E proprio un colpo di testa di Mendy permette alla Guinea di sfiorare il vantaggio a inizio ripresa. Il finale di partita sembra tutto per il Benin, al 31′ Sessegnon pennella un cross per la testa del solito Mounie che anche stavolta alza di poco il pallone. La palla match capita però al 44′ del secondo tempo alla Guinea Bissau, con Jorge Intima che va alla conclusione da ottima posizione cercando l’angolino in basso a destra, trovando però la grande risposta del portiere del Benin, Fabien Farnolle, che evita ai suoi una sconfitta che sarebbe stata immeritata.

