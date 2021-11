Video/ Besiktas Ajax (1-2) gol e highlights: lancieri matematicamente primi

Una doppietta di Haller regala la vittoria all’Ajax in casa del Besiktas con i turchi che erano andati in vantaggio grazie al rigore di Ghezzal. Con questa vittoria i lancieri chiudono matematicamente al primo posto. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. . Daramy calcia dalla lunga distanza senza successo. Ci prova due minuti dopo anche Neres, altro pallone poco preciso ma gli olandesi hanno iniziato bene il match. Berghius la mette in mezzo da calcio d’angolo, Tadic va di testa e per poco non trova la porta.

Mazraoui la tocca con la mano in area, calcio di rigore per il Besiktas! Ghezzal si presenta sul dischetto e non sbaglia! Turchi a sorpresa in vantaggio. Occasione del pari subito per l’Ajax, Tadic in area si fa respingere la conclusione da ottima posizione. Larin prova a metterla nell’angolino sinistro, palla fuori di un soffio. Abbiamo superato intanto la mezzora di gioco, decide al momento il calcio di rigore realizzato da Ghezzal. Ajax che attacca ma non trova il pari, Besiktas che chiude avanti.

SECONDO TEMPO

Neres per Berghuis, para facile il portiere avversario. Haller! La riprende l’Ajax! Tagliafico serve il compagno di squadra che deve solo toccare la sfera. Ci prova ancora Haller in area, il suo tiro però non è preciso. Haller! La ribalta l’Ajax! Sul cross di Tadic arriva la deviazione di Martinez, Haller di gran carriera trova la rete del sorpasso! Ajax che ha ribaltato il match dopo la rete del vantaggio siglata nella prima frazione su rigore da Ghezzal.

Mancano quindici minuti alla fine della gara, la compagine turca non vuole arrendersi. Lisandro Martinez va ad un passo dal tris, non riesce a chiuderla l’Ajax. Bozdogan offre una grande palla a Hutchinson che in area non trova incredibilmente la porta. Ricordiamo che l’Ajax ha già centrato gli ottavi di Champions League, con questa vittoria è anche matematicamente prima. Fioccano intanto le ammonizione in campo, i turchi sono già fuori da tutto. Si attende ormai solo il fischio finale, l’Ajax sta rispettando il pronostico della vigilia. Termina il match, l’Ajax chiude prima nel girone con un turno di anticipo.

