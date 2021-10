Video/ Besiktas Sporting (1-4): highlights e gol. La chiude Paulinho al 89′!

VIDEO BESIKTAS-SPORTING LISBONA (1-4) : LA SINTESI

Alla Vodafone Arena lo Sporting Lisbona supera in trasferta il Besiktas per 4 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Yalcin a spingere subito il piede sull’acceleratore affacciandosi pericolosamente in zona offensiva con un paio di spunti di Ghezza al 4′, colpo di testa largo, ed al 5′, tiro a giro fuori misura. Il suo compagno ed ex Barcellona Miralem Pjanic spara poi sopra la traversa direttamente su calcio di punizione da posizione favorevole verso l’8′. I minuti scorrono sul cronometro ed il ritmo di gioco tenuto dai turchi cala consentendo ai portoghesi di avanzare riuscendo addirittura a passare in vantaggio intorno al 15′ grazie alla rete messa a segno da Coates, autore di un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo prolungato da Inacio.

Probabili formazioni Zenit Juventus/ Quote, Allegri conferma Kean insieme a Morata?

I bianconeri non ci stanno e trovano il gol del pareggio sempre da corner battuto da Pjanic per merito di Larin di testa al 24′ ma lo Sporting replica già al 27′ riportandosi avanti con la doppietta completata da Coates, in fotocopia rispetto a prima ed in questo caso con l’aiuto di Paulinho. Nel finale del primo tempo le Aquile Nere colgono un palo clamoroso al 38′ con Batshuayi sebbene siano i Leoni ad andare nuovamente a segno al 44′ tramite il calcio di rigore trasformato da Sarabia e concesso per fallo di mano di Vido. Il Besiktas reagisce vedendosi comunque annullare un gol per fuorigioco con Teixeira nel recupero al 45’+1′.

Probabili formazioni Manchester United Atalanta/ Quote, Duvan Zapata torna titolare

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i bianconeri cominciano con lo spirito giusto per cercare di rimontare nonostante vadano solamente alla conclusione larga con Pedro Porro al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro i verdebianchi colgono un palo al 68′ ed una traversa al 72′ con Paulinho, prima che il brasiliano riesca ad andare a segno calando il poker definitivo all’89’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro sloveno Vinčić ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Vida, Teixeira, Ghezzal e Pjanic da un lato, Porro, Inacio e Feddal dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo terzo turno della competizione continentale permettono allo Sporting Lisbona di salire a quota 3 nella classifica del girone C della Champions League staccando in questo modo i diretti rivali di giornata del Besiktas, rimasti appunto fermi con zero punti.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Riscatto Inter, Milan ancora ko, manita Real

IL TABELLINO

Besiktas-Sporting Lisbona (p.t. 1-3)

Reti: 15′, 27′ Coates(S); 24′ Larin(B); 44′ RIG. Sarabia(S); 89′ Paulinho(S).

Assist: 15′ Inacio(S); 24′ Pjanic(B); 27′ Paulinho(S); 89′ (S).

BESIKTAS (4-1-4-1) – Destanoglu; Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala; Souza; Ghezzal, Teixeira Santos(80′ Karaman), Pjanic, Larin(73′ Tore); Batshuayi. All.: Yalcin.

SPORTING LISBONA (3-4-3) – Adan; Inacio, Coates, Feddal(90’+1′ Neto); Porro, Matheus Nunes(90’+2′ Braganca), Joao Palhinha, Reis(73′ Esgaio); Sarabia(84′ Tomas), Paulinho, Pedro Gonçalves(90’+2′ N. Santos). All.: Amorim.

Arbitro: Vinčić (Slovenia).

Ammoniti: 25′ Porro(S); 42′ Vida(B); 48′ Teixeira(B); 58′ Ghezzal(B); 72′ Inacio(S); 76′ Feddal(S); 90’+3′ Pjanic(B).

CLICCA QUI PER IL VIDEO BESIKTAS SPORTING (da sky)

LEGGI ANCHE:

Video/ Juventus Roma (1-0) gol e highlights: Kean piega i giallorossi (Serie A)Video/ Sassuolo Inter (1-2) gol e highlights, ribaltone e polemiche (Serie A)Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna Sarri

© RIPRODUZIONE RISERVATA