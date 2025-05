VIDEO BETIS FIORENTINA, VIOLA ANCORA IN CORSA

La semifinale più equilibrata tra Betis Fiorentina vede subito gli spagnoli avanti nel punteggio, bastano davvero due rintocchi di orologio per confezionare una rete facile facile ai biancoverdi che con Ezzalzouli trovano subito la rete con il suo tiro che sbatte sotto la traversa prima di colpire la linea, poi però l’arbitro fischia e il pallone entra.

Il canovaccio non cambia alla fine del primo tempo, sempre tanto possesso Betis con la Viola che invece rimane dietro a cercare di sfruttare le ripartenze. Inizia però a piovere sul bagnato visto che Cataldi non riesce a continuare la partita, questo lo porta alla sostituzione e ad una gara sempre più in salita.

VIDEO BETIS FIORENTINA, IL SECONDO TEMPO

Il Betis si impone 2-1 sulla Fiorentina al termine di un’amichevole vivace e ben giocata da entrambe le squadre. Dopo il vantaggio firmato nel primo tempo da Abde Ezzalzouli, la ripresa ha regalato altre due reti e diverse emozioni. Gli spagnoli hanno trovato il raddoppio con Antony, che ha finalizzato un’azione manovrata con freddezza, portando i suoi sul 2-0 e dando l’impressione di avere in pugno la gara. La Fiorentina, però, non si è arresa e ha accorciato le distanze grazie a un colpo di testa preciso di Ranieri, imbeccato in area da un bel cross di Gosens.

Nel complesso, il Betis ha mostrato maggiore brillantezza nella gestione del possesso e un’efficace capacità di manovra offensiva, soprattutto nei primi sessanta minuti. La Fiorentina, dopo un primo tempo più contratto e il cambio forzato di Cataldi per infortunio, ha avuto una reazione positiva nella ripresa, sfiorando anche il pari in un paio di occasioni.

VIDEO BETIS FIORENTINA: GOL E HIGHLIGHTS