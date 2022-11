Video/ Betis Hjk Helsinki (3-0) gol ed highlights: Ruibal due volte e Fekir per il +3

Video Betis Siviglia Hjk Helsinki che presenta due squadre del girone C, lo stesso della Roma impegnata in casa contro il Ludogorets. La sfida non offre nulla in termini di competizione ma non si può dire lo stesso dello spettacolo: padroni di casa che vanno in vantaggio al minuto 20 quando Miranda appoggia a Ruibal che batte il portiere avversario e fa il gol che apre la partita. Non sarà l’unico per l’attaccante del Betis. Dominio Betis Siviglia che preferisce controllare le avanzate del club esterno con giro palla difensivo e Tiki Taka per non consentire agli ospiti di prendere il pallone fino a quando il direttore di gara indica alle due squadre di procedere verso gli spogliatoi.

Fine primo tempo della gara e seconda frazione che ricomincia con il Betis Siviglia in attacco ed è ancora Ruibal che colpisce su assist, questa volta, di Sabaly. Sfiorano la rete prima Luiz Henrique e poi Sergio Canales, quest’ultimo con il suo mancino fatato con un pregevole tocco sotto con il portiere fuori dai pali. Nel finale il gol di Nabil Fekir dopo le occasioni sprecata da Miranda e Guardado, quest’ultimo entrato nel corso del secondo tempo, con il direttore di gara che fischia tre volte e Betis prima nel Girone C di Europa League, candidandosi prepotentemente come possibile vincente della competizione soprattutto dopo questo 3-0.

VIDEO BETIS HJK HELSINKI: IL TABELLINO

REAL BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Sabali, Gonzalez, Victor Ruiz, Miranda; Akouokou, Carvalho; Luiz Henrique, Rodri, Ruibal; Willian Jose. All. Pellegrini

HJK HELSINKI (3-5-2); Hazard; Peltola, Hoskonen, Raitala; Browne, Boujellab, Vaananen, Lingman, Soirii; Hostikka, Aboubakari. All. Koskela

MARCATORI: 20′ 40′ Ruibal, 93′ Fekir

AMMONIZIONI: Ruibal e Gonzalez (B)

ARBITRO: Collum

