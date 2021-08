Video/ Betis Roma (5-2): highlights e gol. Tre espulsioni! Mourinho furioso in campo

Una mare di gol ed espulsioni a non finire nel video di Betis Roma. Doveva essere una tranquilla amichevole di precampionato, invece si è rivelata una serata di fuoco e rissaiola. Partita dunque tesissima in Spagna, dove i padroni di casa umiliano i giallorossi con un pesante 5-2. Ma il risultato finale è frutto di una sfida compromessa da quanto accaduto sul piano disciplinare, con una serie di espulsioni che hanno completamente rivoluzionato l’andamento del match. Il Betis passa in vantaggio con Rodri ad inizio gara; la Roma pareggia con il nuovo acquisto Shomurodov che salta l’ultimo difensore degli spagnoli e fissa con la solita freddezza l’uno pari. La gioia giallorossa dura però appena una manciata di minuti, in quanto dopo un clamoroso errore di Rui Patricio, il Betis torna in vantaggio con un traversone di Fekir dalla destra.

Ad inizio ripresa i capitolini tornano a ruggire: calcio d’angolo di Zaniolo, Shomurodov colpisce di testa la traversa, sulla ribattuta si avventa Mancini che è lesto a spingere in rete. Il nervosismo esplode quando gli spagnoli siglano il terzo gol con il tocco di mano di Alex Moreno. La reazione giallorossa è a dir poco agitata: Lorenzo Pellegrini – già ammonito – protesta senza contenersi e viene espulso. A quel punto anche lo Special One Mourinho perde la testa e viene allontanato a sua volta. Piove sul bagnato perché la Roma perde anche Mancini per doppio giallo dopo un fallo su Iglesias. A dodici dalla fine rosso pure a Karsdorp, autore di un fallaccio a metà campo. La Roma così chiude in otto contro undici, rimediando una pesantissima sconfitta da dimenticare quanto prima.

IL TABELLINO

Betis Siviglia-Roma 5-2

Betis Siviglia (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly (16′ Montoya), Edgar, Victor Ruiz, Alex Moreno; Paul (73′ Rober), Canales (53′ Guardado); Rodri (73′ Joaquin), Fekir, Aitor Ruibal (73′ Tello); Borja Iglesias (73′ William Carvalho).

A disp.: Joel Robles, Sidnei, Kike Hermoso, Calderon, Yassin, Juanmi, Loren.

All.: Pellegrini.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio (70′ Fuzato); Karsdorp, Mancini, Smalling (46′ Ibanez), Calafiori; Diawara (46′ Veretout), Cristante (46′ Bove); Zaniolo (63′ Carles Perez), Pellegrini, Mkhitaryan (46′ El Shaarawy); Shomurodov (68′ Kumbulla).

A disp.:Boer, Reynolds, Tripi, Darboe, Dzeko, Borja Mayoral.

All.:Mourinho.

Arbitro: Jorge Figueroa Vazquez

Assistenti: G. Porras Ayuso, A. Yeray Carreno Cabrera

Ammoniti: Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, Zaniolo, Mancini

Espulsi: Pellegrini, Mancini, Karsdorp

