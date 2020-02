Video/ Bisceglie Avellino (1-1): highlights e gol. Di Paolantonio e Montero!

Il video di Bisceglie-Avellino propone una partita interessante e divertente con un gol per parte che segna il pareggio finale. Primi quarantacinque minuti frizzanti al Gustavo Ventura, con il match che viene sbloccato non prima del quarantesimo. Succede tutto quando Di Paolantonio si presenta dagli undici metri e mette alle spalle del portiere locale, Casadei, con un’esecuzione perfetta. Si scatena un piccolo diverbio tra il marcatore dell’Avellino e Micovschi, che avrebbe voluto battere il penalty. Il nervosismo tra i biancoverdi, forse, favorisce la voglia di rivalsa dei padroni di casa, anche loro in gol grazie ad un rigore. Siamo nel recupero quando Montero si fa intercettare il penalty da Dini, senza però sbagliare la ribattuta in rete. 1-1. Il secondo tempo ha poco da raccontare: le azioni da gol latitano, anche se il Bisceglie resta in dieci uomini per il rosso rimediato da Trovade dopo un doppio giallo. L’Avellino prova a sfruttare la superiorità numerica negli ultimi minuti del match, ma il punteggio non cambia più. Tira comunque aria di soddisfazione in casa irpina, come si evince dalle parole del difensore Giuliano Laezza: “Era difficilissimo giocare su questo campo ma, adesso, dobbiamo guardare il lato positivo, e cioè che abbiamo portato un punto a casa. Abbiamo interpretato la gara nel modo giusto. Pensiamo a fare punti, La rosa si è ampliata, abbiamo giocatori importanti e, sicuramente, c’è più scelta per il mister. Dobbiamo fare qualcosa in più per raggiungere l’obiettivo”.

IL TABELLINO

Bisceglie-Avellino 1-1

Marcatori: 40′ pt rig. Di Paolantonio, 47′ pt rig. Montero.

Bisceglie (3-4-2-1): Casadei; Hristov, Joao Silva, Karkalis; Mastrippolito, Nacci, Zibert (24′ st Petris), Armeno; Trovade, Ungaro (14′ st Gatto), Montero.

A disp.: Borghetto, Camporeale, Longo, Turi, Sierra, Murolo, Ferrante, Tessadri. All.: Mancini.

Avellino (3-4-2-1): Dini; Laezza, Zullo (38′ st Alfageme), Bertolo (32′ pt Illanes); Celjak, De Marco (1′ st Ferretti), Di Paolantonio, Parisi; Micovschi (10′ st Sandomenico), Izzillo; Albadoro (10′ st Pozzebon).

A disp.: Tonti, Morero, Rossetti, Evangelista, Garofalo, Federico, Rizzo. All.: Padovano (Capuano squalificato).

Arbitro: Di Graci di Como. Assistenti: Mariottini di Arezzo e Meocci di Siena.

Note: 35′ st espulso Trovade per somma di ammonizioni, ammoniti 11′ pt Montero, 14′ pt Bertolo, 15′ st Pozzebon, 34′ st Trovade per gioco scorretto, 45′ st Parisi per comportamento non regolamentare, angoli 3-7, recuperi 1′ pt e 5′ st.

