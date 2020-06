Video/ Bisceglie Sicula Leonzio (0-1): highlights e gol. Ai bianconeri basta Bariti

Allo Stadio Gustavo Ventura la Sicula Leonzio supera in trasferta il Bisceglie per 1 a 0. Come si vede nel video di Bisceglie Sicula Leonzio, nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati dal tecnico G. Mancini a sprecare le occasioni migliori per passare in vantaggio. I nerazzurri stellati, dopo aver sventato gli spunti offensivi proposti dagli avversari in avvio di gara, colpiscono non una ma ben due traverse tra il 17′ e la mezz’ora del primo tempo prima con Abonckelet e poi con Zibert, per la disperazione di tutto l’ambiente. Gli ospiti di mister Grieco non si lasciano impressionare e replicano trovando il gol del vantaggio intorno al 33′ per merito di Bariti, autore di un’efficace azione personale. Nell’ultima parte della frazione Sosa sfiora il raddoppio ed Ebagua manca la chance per ristabilire l’equilibrio iniziale. Nel corso del secondo tempo il ritmo cala parecchio rispetto a quanto ammirato in precedenza ed a parte qualche sporadico lampo con protagonisti Abonckelet e Zibert. Durante il recupero gli ospiti rimangono però in inferiorità numerica dal 90’+4′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Scardina per una gomitata. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Cudini, proveniente dalla sezione di Fermo, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Petris, Karkalis, Trovade e Dellino da un lato, oltre ad aver espulso Scardina nel recupero con un rosso diretto dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche mette senza dubbio la Sicula Leonzio in una posizione più che favorevole in vista della gara di ritorno rispetto alla sconfitta subita in casa dal Bisceglie.

IL TABELLINO

Bisceglie-Sicula Leonzio 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 33′ Bariti(S).

BISCEGLIE – Casadei, Diallo, Hristov, Karkalis, Abonckelet, Zlbert, Rafetraniana, Petris, Romani, Ebagua, Gatto. All.: G.Mancini.

SICULA LEONZIO – Fasan, Sosa, Bachini, Ferrara, Bariti, Bucolo, Palermo, Provenzano, Parisi, Catania, Lescano. All.: Grieco.

Arbitro: Cudini (Fermo).

Ammoniti: 22′ Petris(B); 61′ Karkalis(B); 72′ Trovade(B); 73′ Dellino(B).

Espulsi: 90’+4′ Scardina(S).

