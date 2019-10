Video/ Bisceglie Ternana (0-1): highlights e gol. Umbri al successo con Celli

Allo Stadio Gustavo Ventura la Ternana supera in trasferta il Bisceglie per 1 a 0. Come vediamo nel video di Bisceglie Ternana, nel primo tempo, sin dai suoi istanti iniziali, sono gli ospiti a dominare l’incontro concedendo poco o nulla ai padroni di casa, in difficoltà nel creare il proprio gioco. Gli sforzi dei rossoverdi vengono quindi premiati al 25′ dalla rete messa a segno da Celli, bravo ad infilare il pallone alle spalle del portiere avversario Casadei dopo aver anche saltato Zigrossi. Nel secondo tempo gli uomini del tecnico Gallo gestiscono la situazione di vantaggio mentre la squadra di mister Pochesci fallisce pure gli ultimi assalti nei minuti finali della sfida. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Perenzoni, della sezione di Rovereto, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Abonckelet ed Ebagua da un lato, Russo, Palumbo e Paghera dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono alla Ternana di salire a quota 22 nella classifica del girone C di Serie C mentre il Bisceglie non si muove, rimanendo fermo a 9 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BISCEGLIE TERNANA

VIDEO BISCEGLIE TERNANA: IL TABELLINO

Bisceglie-Ternana 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 25′ Celli(T).

BISCEGLIE (3-5-2) Casadei; Zigrossi(66′ Turi), Hristov, Piccinni; Abonckelet, Ferrante(54′ Manicone), Wilmots(83′ Dellino), Zibert(66′ Ebagua), Cardamone; Gatto, Longo(65′ Camporeale). A disp.: Borghetto, Tarantino, Mastrippolito, Rafetraniaina, Montero, Spedaliere, Murolo. All.: Sandro Pochesci.

TERNANA (3-5-2) Tozzo; Celli, Suagher, Russo; Mammarella(78′ Mucciante), Salzano, Palumbo(83′ Damian), Paghera, Parodi; Marilungo(78′ Torromino), Partipilo(67′ Ferrante). A disp.: Iannarilli, Marcone, Nesta, Furlan, Niosi, Onesti, Vantaggiato. All.: Fabio Gallo.

Arbitro: Perenzoni (Rovereto).

Ammoniti: 35′ Abonckelet(B); 37′ Russo(T); 69′ Palumbo(T); 79′ Ebagua(B); 87′ Paghera(T).

