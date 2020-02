Video/ Bisceglie Viterbese (0-1): highlights e gol. Volpe manda in KO i pugliesi

Allo Stadio Gustavo Ventura la Viterbese Castrense supera in trasferta il Bisceglie per 1 a 0. Come si vede nel video di Bisceglie Viterbese, nelle fasi iniziali del primo tempo le due squadre si studiano e si annullano a vicenda ma gli ospiti riescono presto ad emergere spezzando l’equilibrio già all’11’ grazie alla rete messa a segno da Volpe, autore di un preciso pallonetto a sfruttare l’assist vincente offertogli dal suo capitano De Giorgi. I nerazzurri stellati guidati dal tecnico Mancini faticano ad organizzare una reazione adeguata in modo da poter raggiungere il gol del possibile pareggio ed infatti la gara rimane bloccata per il resto della frazione. Nel secondo tempo i padroni di casa tentano di invertire il trend della sfida senza però riuscire ad andare oltre all’incrocio dei pali colto da Mastrippolito intorno al 52′, con Montero poi incapace di inquadrare lo specchio della porta sulla ribattuta da distanza ravvicinata. Gli ospiti falliscono una chance per raddoppiare così da chiudere definitivamente i conti anche nel corso del recupero ed i pugliesi si disperano per un tiro impreciso del solito Mastrippolito all’84’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Cosso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, ha estratto il cartellino giallo per ben nove volte ammonendo rispettivamente Rafetraniaina, Karkalis, Diallo e Montero da un lato, Bezziccheri, Volpe, De Giorgi, Negro ed Antezza dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono alla Viterbese di salire a quota 38 nella classifica del girone C di Serie C mentre il Bisceglie non si muove, rimanendo fermo a quota 19 punti.

IL TABELLINO

Bisceglie-Viterbese Castrense 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 11′ Volpe(V).

Assist: 11′ De Giorgi(V).

BISCEGLIE (3-5-2) – Casadei; Diallo, Hristov, Joao Da Silva; Mastrippolito, Nacci, Rafetraniaina, Trovade, Karkalis; Montero, Longo. A disp.: Messina, Armeno, Camporeale, Abonckelet, Turi, Sierra, Ungaro, Murolo, Ferrante, Tessadri, Petris. All.: Gianfranco Mancini.

VITERBESE (3-4-1-2) – Biggeri; De Giorgi, Negro, Baschirotto; Urso, Antezza(87′ Errico per infortunio), Bezziccheri, Simonelli; Bensaja; Volpe, Bunino. A disp.: Pini, Vitali, De Santis, Markic, Scalera, Menghi, Corinti, Zanoli, Maraolo, Molinaro, Bianchi. All.: Antonio Calabro.

Arbitro: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Ammoniti: 25′ Rafetraniaina(B); 30′ Karkalis(B); 35′ Bezziccheri(V); 46′ Volpe(V); 53′ De Giorgi(V); 54′ Diallo(B); 64′ Negro(V); 65′ Montero(B); 69′ Antezza(V).

CLICCA QUI PER IL VIDEO BISCEGLIE VITERBESE



© RIPRODUZIONE RISERVATA