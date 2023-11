Video/ Boca Juniors Fluminense (1-2) gol e highlights: trionfo Tricolor! (finale Copa Libertadores 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BOCA JUNIORS FLUMINENSE (1-2): LA PARTITA

Dopo 120 minuti di emozioni, calcio, colpi proibiti, tensioni e tanta sofferenza il Maracanà può esplodere in un boato completamente a tinte verdi, bianche e rosse. Il Fluminense, per la prima volta nella sua lunga storia, è campione del Sud America, e può alzare al cielo la Copa Libertadores. Dopo un primo tempo dominato dalla formazione carioca, il Boca Juniors era riuscito ad allungare la finale, riportando il punteggio in parità, ma non è bastato. Nella prima frazione di gioco il risultato si sblocca al 36esimo: azione ben sviluppata sull’out di destra, con un uno-due che elude l’intervento difensivo del Boca, permettendo a Keno di effettuare un cross basso preciso. Cano si stacca dalla marcatura con un movimento da vero bomber e di prima intenzione, con il destro, incrocia il tiro gonfiando la rete e fulminando Romero. Gol meraviglioso e difficile da realizzare.

Diretta/ Foggia Sorrento (risultato finale 1-1): Embalo risponde a Ravasio!

Nel secondo tempo gli Xeneizes prendono coraggio, e provano ad alzare il baricentro, alla ricerca del pari. Advincula fa le prove al 56esimo, mettendosi in proprio sull’out di destra, rientrando sul mancino e gonfiando l’esterno della rete. Al 72esimo, però, il peruviano pesca il jolly vincente: azione fotocopia rispetto a quella provata al 56esimo, ma questa volta il terzino la piazza all’angolino! Impazziscono gli argentini arrivati a Rio. Nel finale soltanto una conclusione straordinaria di Merentiel scuote il pubblico. Nei tempi supplementari la stanchezza delle due squadre è evidente, ma al 98esimo arriva il gol vittoria dei brasiliani: sponda perfetta di Keno e perla di John Kennedy, che impatta di collo destro, al volo, da fuori area, non lasciando scampo a Romero e incastrando la sfera all’angolino. Azione spettacolare ed eurogol. Marcelo e compagni entrano nella leggenda.

Video/ Sampdoria Palermo (1-0) gol e highights: Borini piega i rosanero (4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BOCA JUNIORS FLUMINENSE (1-2): TABELLINO

Boca Juniors-Fluminense 1-2 dts

BOCA JUNIORS (4-4-2): Romero; Advincula, Figal (113′ B.Valdez), Valentini, Fabra; Medina (106′ Taborda), G.Fernandez, I.Fernandez (106′ Saracchi), Barco (78′ Langoni); Merentiel (91′ Janson), Cavani (78′ Benedetto). All. Jorge Almirón

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier (85′ Guga), Nino, Felipe Melo (52′ Marlon Santos), Marcelo (80′ Diogo Barbosa); Matheus Martinelli (80′ Lima), Andre; Arias, Ganso (80′ John Kennedy), Keno (103′ Braz); Cano. All. Fernando Diniz

Marcatori: 36′ Cano (F); 72′ Advincula (B); 99′ John Kennedy (F)



LEGGI ANCHE:

Video/ ACR Messina Benevento (0-1) gol e highlights: decisiva la rete di Improta! (Serie C, 5 novembre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA