Video Bodo/Glimt Tottenham (2-2), gol e highlights: gli Spurs rimontano due gol e agganciano il pari in Norvegia.

VIDEO BODO/GLIMT TOTTENHAM (2-2): GLI INGLESI PAREGGIANO ALL’89’

Inizia a rilento il video Bodo/Glimt Tottenham con gli inglesi che provano subito a cerca il gol del vantaggio nei primi minuti ma senza riuscirci. Con il passare dei minuti, infatti, i norvegesi prendono campo e iniziano ad imporre il loro palleggio mettendo alle corde la squadra di Frank. Ad essere molto pericoloso è Hauge che crea grandi pericoli sulla sinistra e mette in grande difficoltà la difesa degli Spurs. AL 30′, Johnson ha una buona occasione per il gol del vantaggio ma spreca tutto calciando alto da buona posizione. Pochi minuti dopo, l’occasione è dei norvegesi che vanno dal dischetto del rigore per un fallo di Bentancur ai danni di Bjørkan dentro l’area. A calciare è lo specialista Hogh che batte con il destro ma manda il pallone alto sopra la traversa graziando Vicario.

La buona prestazione nel primo tempo di Hauge si concretizza solo con l’inizio della ripresa del video Bodo/Glimt Tottenham. Infatti, l’ex Milan inizia subito forte e sblocca il risultato mandano avanti i suoi al 53′ battendo Vicario da posizione ravvicinata con il destro. Due minuti dopo il Tottenham pareggia con Bentancur ma il VAR ferma tutto e annulla la rete. Questo episodio è colto alla perfezione dai norvegesi che si spingono in avanti e trovano il gol del raddoppio ancora con Hauge che, questa volta, calcia di mancino e fa il 2 a 0. Con due reti di svantaggio è bravo il Tottenham a rispondere subito e lo fa con Van de Ven che segna di testa su cross di Porro. Gli ultimi minuti sono di totale assedio degli Spurs che guadagnano campo anche grazie ai cambi e riescono a completare la rimonta all’89’ grazie all’autogol di Gundersen che sorprende Haikin e fissa il risultato sul 2 a 2 consegnando un punto ad entrambe le squadre.

VIDEO BODO/GLIMT TOTTENHAM (2-2): GOL E HIGHLIGHTS