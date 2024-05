Video/ Bologna Atalanta (3-2) gol e highlights: due gol di Ebone, felsinei salvi (Primavera 1, 5 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA (3-2): LA PARTITA

Il 3-2 tra Bologna e Atalanta Primavera al Centro Tecnico “Niccolò Galli” di Casteldebole vale la salvezza anticipata per la compagine felsinea ed è sicuramente uno dei match più pirotecnici di questo turno del massimo torneo giovanile. La formazione di Paolo Magnani, infatti, va sulle montagne russe prima di trovare al tramonto della gara il gol che vale la permanenza del Primavera 1 contro l’undici orobico di Giovanni Bosi, mai domo e capace di risalire la china prima di capitolare in vista del traguardo. Infatti i rossoblù, dopo essere passati in vantaggio al 14′ con Ravaglioli (grande giocata di Ebone), avevano raddoppiato con lo stesso attaccante classe 2005 al minuto 36 per quella che sembrava una gara virtualmente chiusa. E invece…

…nel giro di un minuto la Dea trovava il gol con Tavanti (42′) e poi colpiva ancora col clamoroso 2-2 (rete di Riccio) su cui si andava al riposo. Nella ripresa i fuochi d’artificio finivano in soffitta: anzi i nerazzurri, sempre con Riccio, sfioravano il sorpasso (58′) ma l’estremo difensore di casa, Bagnolini, compiva la prima di due belle parate. Col pari comunque che avrebbe garantito la salvezza, i felsinei trovavano la zampata vincente ancora con Ebone, il migliore in campo (ma grande sponda di Mangiameli, 86′) mentre al 90′ Bagnolini salvava i tre punti negando il gol a Vavassori. Festa per il Bologna, aritmeticamente salvo, mentre l’Atalanta perde una chance di avvicinare la Roma e ora dovrà fare i play-off, difendendo al contempo la terza piazza.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA (3-2): IL TABELLINO

BOLOGNA PRIMAVERA: Bagnolini, Nezirevic, Menegazzo, Hodzic, Amey, Rosetti, Ebone, Ravaglioli (dal 31′ st Mangiameli), Diop, Baroncioni, Byar. A disposizione: Pessina, Gasperini, Kongslev, Idaro, Zonta, Lai, Nesi, Tordiglione, Tonin, De Luca. Allenatore: Paolo Magnani.

ATALANTA PRIMAVERA: Pardel, Ghezzi, Manzoni, Riccio (dal 23′ st Mensah), Vavassori, Tornaghi (dal 30′ st Orbic), Fiogbe, Guerini, Tavanti, Bonanomi (dal 23′ st Cassa). A disposizione: Torriani, Zanchi, Simonetto, Jonsson, Orlando, Martinelli, Capac. Allenatore: Giovanni Bosi.

Ammoniti: Guerini (A), Ebone (B).

Reti: 14′ Ravaglioli (B), 36′ Ebone (B), 42′ Tavanti (A), 43′ Riccio (A), 41′ st Ebone (B).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA













